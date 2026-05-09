¿El Barcelona se burla del Real Madrid por la pelea entre Valverde y Tchouaméni?

Según lo interpretado por los propios aficionados del FC Barcelona, la escuadra catalana se habría ''burlado'' de lo ocurrido a mitad de semana entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde del Real Madrid. Esto, a través de una publicación vía su cuenta de X (Twitter), bajo la leyenda: ''celebrando en familia''.

Este artículo fue previamente publicado por SI FC

Celebrando en familia 🫶 pic.twitter.com/obOgIx0eLA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 7, 2026

Hay que recordar que este fin de semana llevará a cabo el Superclásico de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid. En caso de que los dirigidos por Hansi Flick ganen o empaten dicho compromiso, se consagrarán bicampeones de LaLiga, ante el acérrimo rival, que se quedaría sin chance alguna de superarlos.

Álvaro Arbeloa y la titánica misión de dirigir a un equipo dividido

La historia del altercado entre Tchouaméni y Valverde incendió las redes sociales el jueves, obligando al Real Madrid a emitir un comunicado confirmando el incidente y anunciando que el uruguayo había sido hospitalizado por una lesión en la cabeza.

Valverde emitió su propio informe, disculpándose por el altercado, pero negando que se hubiera llegado a los golpes. Insistió en que sufrió un "pequeño corte" al golpearse la cabeza contra una mesa.

El Madrid abrió un expediente disciplinario interno contra ambos jugadores y les impuso una multa de 500.000 € (588.500 $) a cada uno.

La pelea fue, al parecer, la culminación de meses de tensión en el vestuario, con el equipo dividido entre quienes apoyaban al exentrenador Xabi Alonso y quienes querían su salida.

Por otro lado, Álvaro Carreras confirmó los rumores de principios de semana sobre su participación en un altercado durante un entrenamiento, donde, según se dice, Antonio Rüdiger abofeteó al lateral izquierdo.

El Barcelona: con la mesa servida para el bicampeonato

FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

La guerra interna en la plantilla crea un ambiente de pesadilla para el Clásico de este domingo, un partido que muchos madridistas afrontarán con gran temor.

El Barcelona solo necesita un punto en casa, en el Spotify Camp Nou, para proclamarse campeón de LaLiga y condenar a su eterno rival a una segunda temporada consecutiva sin títulos importantes.

Para colmo, nunca antes se había confirmado oficialmente el título en un Clásico. El equipo de Hansi Flick está a solo dos victorias de convertirse en el primer equipo de LaLiga desde la temporada 1985-86 en terminar la temporada con un récord perfecto en casa.

Acumulación de bajas en el Madrid de cara al domingo

Federico Valverde (Real Madrid FC) seen in action during | SOPA Images/GettyImages

Valverde no estará disponible para el partido del domingo, que podría definir el título, sumándose a la ya considerable lista de bajas que Álvaro Arbeloa deberá gestionar.

Kylian Mbappé seria duda, ya que continúa recuperándose de la lesión en el isquiotibial que le impidió jugar en la victoria del Madrid por 2-0 sobre el Espanyol. El capitán del equipo, Dani Carvajal, se perderá el partido por una lesión en un dedo del pie.

Ferland Mendy, por su parte, será operado tras sufrir una rotura de tendón en el muslo y podría estar de baja durante varios meses.

Éder Militão y Arda Güler sufren molestias que los mantendrán alejados de las canchas más allá del resto de la temporada, mientras que Rodrygo continúa de baja por un largo periodo.

Sin embargo, se espera que el portero Thibaut Courtois regrese a la portería tras casi dos meses de baja.

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