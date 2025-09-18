El Barcelona se enfrenta a un objetivo de 100 millones de euros en el mediocampo en su debut en la Champions League

E Barcelona jugará este jueves en St James's Park su primer partido de la fase de la liga de la Champions League 2025/6. Allí será recibido por una cara familiar y muy deseada por el cuadro de la Ciudad Condal hasta hace poco tiempo, se trata del capitán del Newcastle United, Bruno Guimarães.

Según se informa, el centrocampista brasileño ha llenado las listas de objetivos de transferencia elaboradas por el departamento de reclutamiento de Barcelona a lo largo de los años, aunque siempre permaneció fuera del alcance financiero de los gigantes catalanes.

Newcastle United v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Guimarães fue uno de los primeros en llegar bajo el régimen de propiedad inmensamente rico de Newcastle en enero de 2022. Adoptó rápidamente la cultura de su nuevo entorno y estableciéndose como un firme favorito de los fanáticos.

Deco, Director Deportivo del Barcelona compartió dicho gusto por el perfil deportivo de Bruno. Sport describe al jugador como uno de los favoritos del especialista en fichajes. Se entiende que el directivo portugués promovió durante con fuerza durante los veranos de 2023 y 2024 la llegada de Guimaraes.

Sin embargo, Guimarães seguiría siendo un sueño imposible gracias a su precio de venta de 100 millones de euros (86,8 millones de libras, 118,5 millones de dólares). Como demostró el Newcastle durante su cruce con el Liverpool este verano por la venta de Alexander Isak, las 'Urracas' pueden ser negociadores rigurosos, lo que deja a los culés sin opciones.

