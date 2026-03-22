Bernardo Silva se perfila como uno de los protagonistas del próximo mercado de fichajes. El mediocampista portugués finaliza su contrato con el Manchester City en junio y ya tomó la decisión de cerrar su etapa en el club inglés. Con la posibilidad de negociar como agente libre, su situación despertó el interés de varios equipos importantes en Europa y también fuera del continente.

Desde hace varias temporadas, el futbolista representado por Jorge Mendes aparece vinculado al Barcelona. En esta oportunidad, distintos medios de Inglaterra e Italia coinciden en que el jugador prioriza continuar su carrera en LaLiga y que el conjunto azulgrana figura entre sus preferencias. La relación de su agente con la dirigencia del club catalán facilita el contacto, aunque el jugador todavía no realizó declaraciones públicas sobre su futuro.

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El interés del Barça se mantiene, aunque la operación presenta dos condicionantes. El primero es económico. El club catalán necesita que el futbolista ajuste sus pretensiones salariales para encajar en su estructura financiera. El segundo punto responde a la planificación deportiva. La plantilla cuenta con varios mediocampistas de primer nivel y chicos con proyección, lo que reduce la posibilidad de garantizarle un lugar fijo en la alineación.

A raíz de esto, la Juventus toma envión y aparece como el equipo mejor posicionado en la carrera por su fichaje. El conjunto italiano busca reforzar su proyecto con un jugador de experiencia y calidad técnica y podrían ofrecerle un rol protagónico y condiciones contractuales acordes a su trayectoria. Además, el portugués también recibió propuestas desde Arabia, asi como también el Benfica evalúa un posible regreso.

Manchester City v Real Madrid - UEFA Champions League - Round of Sixteen - Second Leg - Etihad | Nick Potts - PA Images/GettyImages

En el City ya dan por asumida su salida. Pep Guardiola expresó que respetarán la decisión del jugador, quien busca un nuevo desafío luego de varios años en la Premier League.

En el Barcelona valoran su perfil y consideran que podría aportar experiencia a un plantel mayoritariamente joven. El tema es que la prioridad del club pasa por reforzar la defensa y la delantera entonces el margen para avanzar en esta operación es limitado. El futbolista espera resolver su futuro antes del inicio del próximo Mundial y mientras tanto seguirá analizando las distintas ofertas disponibles.