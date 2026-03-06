El Barcelona sigue de cerca al posible reemplazo de Robert Lewandowski

La búsqueda del próximo delantero del Barcelona ya está en marcha. El club catalán analiza distintas opciones pensando en el futuro, especialmente ante la posibilidad de que Robert Lewandowski salga cuando termine su contrato.

El delantero del Galatasaray, Victor Osimhen, aparece como un objetivo sorpresivo para el próximo mercado de verano. Se espera que Lewandowski deje el Camp Nou como agente libre al finalizar la temporada actual, por lo que la directiva azulgrana ya trabaja en una lista de posibles sustitutos para el internacional polaco de 37 años.

De acuerdo con The Athletic, Osimhen es uno de los jugadores que siguen de cerca el director deportivo Deco y el área de reclutamiento del club. Otro nombre que también está en la órbita del Barcelona es Omar Marmoush, atacante del Manchester City. Ninguno es considerado el objetivo principal, pero ambos permanecen en evaluación.

Si Lewandowski se marcha, Ferran Torres quedaría como el único “9” natural del Barcelona. Sin embargo, Marcus Rashford, actualmente cedido por el Manchester United, también podría ocupar esa posición si se concreta su incorporación definitiva durante el verano.

Osimhen mantiene su olfato goleador

Hace no mucho tiempo, Osimhen era uno de los delanteros más codiciados del mundo. Su salida conflictiva del Napoli y su posterior llegada al Galatasaray afectaron parte de su reputación, y en el último año los rumores con grandes clubes europeos han sido menos frecuentes, pese a los antiguos vínculos con el Chelsea, el Paris Saint-Germain y el propio Barcelona.

Las dudas sobre su carácter han frenado algunos traspasos, pero su rendimiento goleador se mantiene intacto. Incluso sin el técnico Luciano Spalletti, quien impulsó su mejor versión en el Napoli, el atacante firmó 37 goles en 41 partidos con el Galatasaray la temporada pasada y ya suma 17 en la actual campaña.

Con 27 años, Osimhen entra en la etapa más productiva de su carrera. Destaca por su velocidad, potencia física y capacidad para romper defensas, cualidades que ofrecen una mayor movilidad en comparación con Lewandowski.

El problema para el Barcelona sigue siendo económico. El vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, aseguró recientemente que el valor del delantero “se ha duplicado” desde su llegada a Turquía, lo que situaría su precio cerca de los 175 millones de dólares.

Julián Álvarez y Harry Kane, en la lista principal

En la lista de prioridades del Barcelona aparecen dos nombres de peso: Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, y Harry Kane, del Bayern Munich.

Álvarez ha sido vinculado en varias ocasiones con el club catalán. Aunque su segunda temporada con el Atlético de Madrid no ha sido especialmente brillante, sigue considerado entre los candidatos de mayor nivel. Según The Athletic, el argentino es el objetivo que más convence a Deco.

Kane también ha sido mencionado como posible refuerzo para el Camp Nou, aunque su llegada luce complicada. Su cláusula de rescisión de 75.6 millones de dólares expiró en enero, lo que obligaría al Barcelona a pagar una cifra mucho mayor al Bayern Munich por el delantero inglés de 32 años.

