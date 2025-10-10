El Barcelona tendría entre sus prioridades el fichaje de Gilberto Mora, una de las mayores promesas del mundo

Hace un tiempo que Gilberto Mora no para de recibir elogios por parte de los entendidos del mundo del fútbol. Con sólo 16 años, el adolescente de los Xolos de Tijuana ha brillado con la selección mexicana Sub-20 y ya se posiciona como uno de los mejores futbolistas jóvenes de la actualidad.

El fútbol que lleva a cabo Mora es poco común para un chico de su edad. El mexicano no sólo es un hiper dotado en cuanto a sus virtudes técnicas. De la misma forma, a nivel mental actúa muy por encima de lo esperable si se tiene en cuenta su juventud. Siendo el caso, desde España, el Barcelona ya sueña con el creador de juego.

La prensa en España afirma que los culés han puesto a Mora como uno de sus fichajes prioridad para el corto plazo. El cuadro de la Ciudad Condal considera que Gilberto no sólo es un talento natural para el fútbol, sino que además es una perla cuyo perfil de juego se adapta al cien por ciento al fútbol que desarrolla el club.

La información añade que ha habido un primer llamado de parte del área deportiva culé con el entorno de Mora. El club ha sondeado con Rafaela Pimienta, agente de Gilberto, las condiciones de mercado del mexicano para el futuro cercano.

Cabe señalar que por temas de edad, Gilberto no podrá jugar en Europa sino hasta a partir de enero de 2027. Sin embargo, lo antes mencionado no significa que sus pretendientes no pueda negociar desde ya su posible fichaje de cara al futuro.

Aunque algunos denominan a Mora como el "Pedri Mexicano", parece que el perfil del mexicano es diferente al del español. Mientras que Gilberto es un media punta con cualidades hasta de extremo, el ya jugador del Barcelona es hoy mismo un media mixto.