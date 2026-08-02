¿El Barcelona tendría un plan B si no se da el fichaje de Julián Álvarez?

Estamos a tan solo un par de semanas de que arranque una nueva temporada en LaLiga, y el FC Barcelona, aunque no claudica todavía en sus intenciones de fichar al delantero argentino, Julián Álvarez, tampoco piensa perder la cabeza en el actual mercado de transferencias.

Con información del reconocido medio deportivo The Touchline, los dirigentes de la escuadra culé no apresurarán ninguna otra incorporación, o al menos no para esa posición, en caso de que no se dé la llegada de la 'araña', Julián Álvarez, puesto que se sienten conformes con los refuerzos de Karim Adeyemi y Anthony Gordon.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Barcelona will NOT rush any signings if Julian Alvarez's move is not possible.



They feel satisfied of their reinforcements: Karim Adeyemi and Anthony Gordon.



— @sport pic.twitter.com/CE970Haroe — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 2, 2026

La razón por la que el Barcelona suspendió el amistoso contra el Preston

El Barcelona suspendió el próximo amistoso de su gira en Inglaterra luego de que el Preston informara que no podía presentar un plantel del primer equipo para disputar el encuentro previsto a puerta cerrada. Los culés modificaron la planificación de la jornada y reemplazarán el partido por un entrenamiento antes del regreso a España.

El encuentro estaba programado para este lunes en las instalaciones de St George's Park y debía servir como el segundo compromiso del viaje del conjunto dirigido por Hansi Flick en suelo inglés. Finalmente no se jugará debido a la gran cantidad de lesionados que afecta al Preston y que llevó al club británico a plantear la utilización de futbolistas de su filial Sub-21.

Birmingham City v Barcelona - Pre Season Friendly - St Andrew's @ Knighthead Park | Nigel French - PA Images/GettyImages

Esa propuesta no fue aceptada por el Barça, que entendió que el compromiso ya no ofrecía el nivel competitivo previsto. En consecuencia, el cuerpo técnico modificó el plan del día y realizará una sesión de entrenamiento en lugar del amistoso. También existe la posibilidad de adelantar el vuelo de regreso a la Ciudad Condal.

De esta forma, el empate 2-2 contra el Birmingham, con derrota posterior en la tanda de penales, quedó como el único amistoso disputado por los culés durante su estancia en Inglaterra.

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