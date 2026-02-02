El Barcelona y el Real Madrid van por el fichaje de una joya del Racing de Santander

La rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid no se limita a los estadios. Esta vez, el clásico se traslada a las oficinas, donde ambos clubes siguen de cerca a Sergio Martínez, una de las mayores promesas jóvenes del fútbol español y actual jugador de el Racing de Santander.

Según información emitida en el diario AS, tanto el Barça como el Madrid presentaron propuestas formales para incorporar al mediocampista en condición de préstamo, con la idea de que se sume a sus respectivos equipos filiales durante el resto de la temporada. En ambos casos, los acuerdos incluirían una opción de compra de cara al periodo 2025/26.

En las últimas semanas, su protagonismo disminuyó tras la llegada de refuerzos y la recuperación de jugadores clave, por lo que volvió a tener actividad con el equipo juvenil. Ese contexto alimenta la posibilidad de una salida anticipada.

El Racing, sin embargo, no pierde de vista la situación. Martínez renovó su contrato en noviembre pasado hasta junio de 2029, luego de despertar interés de otros clubes europeos como el Girona, el Hoffenheim o el Salzburg. Aun así, la aparición del Barcelona y del Real Madrid cambia por completo el escenario y obliga al club cántabro a tomar una decisión estratégica.

Un mediocampista moderno y versátil

Martínez puede jugar como volante central, interior con recorrido o incluso en una posición más adelantada, aportando claridad con la pelota. Ese perfil completo y adaptable es uno de los principales motivos por los que llamó la atención de los grandes.

Sergio Martínez, Real Racing Club v Villarreal CF - Copa del Rey | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Su debut profesional llegó el 16 de agosto, en un contexto marcado por las lesiones en el mediocampo del Racing. Aprovechó la oportunidad, sumó minutos en la Segunda División y fue titular en el triunfo 3-2 ante el Albacete. En total, acumula 309 minutos oficiales, con dos partidos desde el arranque, además de haber sido convocado en tres ocasiones a la selección española Sub-19.

¿La Masia o La Fábrica?

La elección no es sencilla. El Real Madrid Castilla, que compite en la Primera Federación (tercera categoría), podría ofrecerle un nivel de competencia más exigente a corto plazo. El Barça Atlètic, en cambio, milita en una división inferior, aunque Barcelona tiene una histórica tradición en la formación de mediocampistas.

Sea cual sea la decisión final, Sergio Martínez asoma como uno de los proyectos más interesantes del fútbol español. El Barcelona y el Real Madrid vuelven a cruzar caminos con la mirada puesta en el futuro y en quién logrará quedarse con una de las joyas que promete marcar época.

