El Barcelona ya sabe si contará con Dani Olmo para el derbi ante el Espanyol

Aunque vive su mejor momento de la temporada, el FC Barcelona ha recibido una noticia negativa de cara al derbi ante el Espanyol del próximo sábado por LaLiga. Salvo giro inesperado de última hora, Dani Olmo no llegará en condiciones óptimas para disputar el primer gran compromiso del año natural 2026.

El diario Sport reveló que a pesar de que el tratamiento conservador aplicado al mediapunta español para superar la luxación en el hombro izquierdo ha evolucionado de forma positiva, la entidad azulgrana considera que no debe arriesgar el regreso de un futbolista al que considera capital.

Hay que recordar que Olmo cayó lesionado el pasado 2 de diciembre en el duelo frente al Atlético de Madrid, precisamente tras anotar el gol que significó el 2-1 decisivo para los culés. Desde el primer diagnóstico, el cuerpo médico barcelonista estableció un período de baja aproximado de un mes, plazo que se pretende respetar de manera estricta para evitar recaídas o complicaciones futuras, aunado a que se piensa en que el habilidoso jugador regrese al césped el 7 de enero en la Supercopa de España.

🚨 Dani Olmo, el primer contratiempo de Flick para el derbi



✍️ @Jordigil https://t.co/QdqEJEP1Bo — Diario SPORT (@sport) December 28, 2025

Durante su recuperación, el máximo goleador de la pasada Eurocopa ha seguido un plan individualizado con sesiones de alta intensidad, siempre condicionado por las limitaciones propias de la lesión en el hombro.

Entretanto, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, es consciente de que el volante ofensivo necesitará minutos progresivos para recuperar sensaciones, y el gran objetivo es el Athletic Club en la citada Supercopa (semifinal), misma en la que la institución catalana mantiene la ambición de conquistar el primer título del curso y arrancar el año con confianza, igual que aconteció en el ejercicio anterior.

Antes de su problema físico, Dani Olmo atravesaba un momento brillante, especialmente de cara a portería, dado que cosechaba tres dianas en sus últimos cinco encuentros ligueros, para totalizar cuatro, con dos asistencias, en sus 13 desafíos en dicha competición durante la 2025/2026.