El equipo ideal de LaLiga 2025/2026 en la primera vuelta

En pleno parón navideño, LaLiga 2025/2026 llega casi al ecuador de la competición tras una primera vuelta en la que algunos clubes han disputado 18 jornadas debido a la Supercopa, mientras que otros han jugado en 17 ocasiones, exhibiendo el potencial de sus planteles y beneficiándose del talento y del rendimiento eficaz de futbolistas consagrados en sus respectivas posiciones.

En efecto, varios de los mejores jugadores del planeta han ratificado su estatus en la máxima categoría española, así como algunos han generando sorpresa debido a sus altas prestaciones, considerando diversos factores como edad o el teórico rol, no preponderante, que se suponía tendrían en sus equipos al inicio de la justa.

En consecuencia, se dará a conocer el mejor XI de la vuelta inicial del torneo liguero. Un equipo conformado por algunas de las mayores estrellas de este deporte actualmente, junto a activos de sorprendente rendimiento.

1. Thibaut Courtois (Real Madrid): portero

Thibaut Courtois | Antonio Villalba/GettyImages

Más allá de los goles de Kylian Mbappé, no se entendería que el Madrid batallara por conseguir el título liguero y su decimosexto en UEFA Champions League sin el ya legendario portero belga.



Courtois ha vuelto a firmar unos primeros meses de contienda sobresalientes, salvando puntos con regularidad, solvencia e intervenciones decisivas en momentos clave; de hecho, sus números también lo avalan, debido a encajar "apenas" 16 goles en 18 choques, para un coeficiente de 0.89.

2. Marcos Llorente (Atlético de Madrid): lateral derecho

Marcos Llorente | Judit Cartiel/GettyImages

El canterano del Real Madrid se ha transformado en un futbolista total con el Atleti. Incluso, ahora mismo posee un rendimiento en faceta de lateral/carrilero diestro mejor que cualquier otro, tanto que sus tres asistencias lo ubican en la cima para elementos en dicha demarcación.



De continuar con semejante rendimiento y tomando en cuenta que acciona en varias posiciones, el jugador de 30 años debería colarse en la lista definitiva de España para el Mundial.

3. Rafa Marín (Villarreal): central derecho

Rafa Marín | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Otro producto de La Fábrica madridista, en co-producción con la del Sevilla, que brilla fuera del Bernabéu. El todavía ficha del Napoli se está erigiendo en una de las revelaciones de esta liga, y pieza angular en un Villarreal que de triunfar en los dos compromisos pendientes, se pondrá cerca del primer lugar.



La solidez en el duelo aéreo y dividido, sumado a su buena salida del esférico y enorme físico (1.91 de altura), hacen de Rafa Marín una de las figuras de la vuelta inicial en la campaña local.

4. Eric García (FC Barcelona): central izquierdo

Eric García | Soccrates Images/GettyImages

El catalán ha protagonizado una notable evolución en su rendimiento a partir del tramo final de la 2024/2025, el cual se está ratificando en el presente ejercicio.



Bien sea ocupando puesto de central por derecha o izquierda, mediocentro defensivo o lateral, el surgido en La Masía es ahora mismo inamovible del XI de Hansi Flick, entrenador del monarca reinante y puntero de LaLiga. De hecho, con la prestación actual del ex Manchester City, garantía en la salida y circulación del balón (tercero en pases completados en el torneo con 977), igual que ocupando espacios y cortando circuitos opuestos, luce complicado que Luis de la Fuente le deje fuera de la nómina de La Roja para la Copa del Mundo.

5. Alfonso Pedraza (Villarreal): lateral izquierdo

Alfonso Pedraza | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Quien es uno de los capitanes del combinado groguet vive una segunda juventud en la 2025/2026, al margen de que si no titulariza de lateral zurdo, suele accionar de extremo por la misma banda o ingresa al verde en el segundo tiempo.



Lo cierto es que sus tres pases de anotación son una máxima, igualado con el colombiano Mojica, en todo el certamen para los marcadores de punta izquierda, y en una causa ganadora como la del Submarino Amarillo.

6. Edu Expósito (Espanyol): pivote defensivo

Edu Expósito | Pedro Salado/GettyImages

De no ser por la sobrepoblación de talento que tiene de la Fuente a disposición en el centro del campo, el barcelonés se convertiría en una fija en las convocatorias de la selección española.



Sin embargo, dicho factor no evita que Expósito brille en el presente XI, recordando que es cuarto en asistencias (cinco), mientras que su capacidad para manejar los hilos en la sala de máquinas, colocar centros efectivos (primero en la justa con 34) y dar equilibrio al sistema táctico, ha guiado al Espanyol a situarse quinto en la máxima categoría y cerca de plazas de Liga de Campeones.

7. Pedri (FC Barcelona): mediocentro

Pedri | NurPhoto/GettyImages

Cuando Pedri González está sano, el Barça y España funcionan bastante mejor. El mago canario continúa en su línea de la zafra pasada, adueñándose de los tiempos del líder del campeonato y dando una lectura de cada situación sin parangón.



Por si fuera poco, el talento de 23 años no para de filtrar balones con precisión en zona de influencia ofensiva (comanda LaLiga en pases exitosos en campo contrario con 827), y a lo largo del rectángulo (segundo en pases completados con 1.018), junto a cinco asistencias (cuarto) y un dominio del ritmo de partido al alcance de los elegidos; por ende, es imposible que no figure en este equipo de gala.

8. Lamine Yamal (FC Barcelona): extremo derecho

Lamine Yamal | JOSE JORDAN/GettyImages

Quizás sin el desequilibrio individual de los primeros seis meses del 2025, el hispano-marroquí es tan bueno que ya comanda el rubro de asistencias en el torneo de la regularidad con ocho, y el de regates exitosos, gracias a 69, agregando siete dianas (quinto en el ranking de la competición) en 14 encuentros.



Capaz de generar diferencias desde el uno contra uno y crear peligro constante, la influencia del último Balón de Plata de France Football en el cuadro azulgrana no pasa desapercibida.

9. Alberto Moleiro (Villarreal): extremo izquierdo

Alberto Moleiro | Soccrates Images/GettyImages

El Submarino parece haber conseguido en el picante extremo tinerfeño a su principal motor creativo.



Pues el canterano de Las Palmas ha dado un salto hacia adelante para una escuadra que disputa la UCL y lucha sorpresivamente por la cima liguera con los trasatlánticos Barcelona y Real Madrid. Pero Moleiro no se limita sólo a la fantasía y el cambio de ritmo, dado que ha perforado las redes en seis ocasiones (sexto en la clasificación) y ha repartido dos asistencias, transformándose en uno de los principales atractivos individuales de la justa.

10. Ferran Torres (FC Barcelona): delantero

Ferran Torres | Fran Santiago/GettyImages

Al Tiburón poco le importan las siempre mediáticas críticas, pues es uno de los nombres propios del semestre en el campeonato de honor español, al punto que vive su mejor primera mitad de temporada, siendo segundo en goleo (11) y factor importante para que los blaugranas comanden la tabla de posiciones.



La movilidad, agresividad en el área, pegada y el compromiso en el retroceso han convertido al antiguo jugador del Valencia y ManCity en una pieza muy valiosa para Flick y su cuerpo técnico.

11. Kylian Mbapppé (Real Madrid): delantero

Kylian Mbappé | SOPA Images/GettyImages

No es únicamente que merezca integrar el equipo ideal en lo que va de LaLiga, es que el capitán de Francia es, por lejos, el futbolista más decisivo de esta 2025/2026. Y para prueba un botón: se encamina a su segundo Pichichi en dos campañas vestido de blanco, producto de 18 dianas; y es octavo en asistencias, cortesía de cuatro.



Nadie causa el temor de Kiki en todo el frente de ataque, sumado al simple hecho de que su insaciable habilidad para vacunar mantienen a Xabi Alonso en su cargo y a la escuadra merengue en la carrera por el título doméstico.

