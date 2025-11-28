El Bayern Múnich planea renovar el contrato a Harry Kane para evitar que vaya al Barcelona

En las últimas semanas, diversos medios en España y Alemania colocaron a Harry Kane como opción para el Barcelona, después de no lograr renovar hasta el momento con el Bayern Múnich.

"Es muy poco probable que me vaya", dijo Harry Kane hace algunos días, sobre una posible salida de Alemania ante el interés del FC Barcelona en él de cara a la próxima temporada que comenzará después del Mundial 2026. Más allá de esa declaración, no cerró del todo la puerta, ya que hasta ese momento no habían existido conversaciones por una renovación del vínculo con el club germano.

Con contrato hasta 2027, el que espera agazapado es el Al Rayyan de Qatar, que lo tiene en el radar por si la situación financiera del FC Barcelona no permite su arribo a LaLiga y finalmente no termina renovando con el club bávaro.

Pero en las últimas horas, el director deportivo del Bayern Munich, Max Eberl, expresó que las negociaciones para la renovación se puedan cerrar cuanto antes y ya hay prevista una cumbre para encaminar esa situación. "Nos reuniremos con Kane en enero de 2026 para hablar sobre su futuro, tal como acordamos", le aseguró a Sport Bild.

FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga | Alexander Hassenstein/GettyImages

Y para entender el valor que le dan al delantero inglés, expresó: "Es increíble lo que está logrando esta temporada, y yo creo que estará como mínimo entre las primeras tres opciones para lograr el Balón de Oro".

Por su parte, el propio futbolista en los últimos días llevó tranquilidad a los aficionados del Bayern Múnich: “No tengo prisa, estoy muy contento aquí. Lo puedes ver en la forma en la que estoy jugando. Si hay algún contacto entonces veremos, pero no estoy pensando en la nueva temporada. Primero viene la Copa del Mundo en el verano y es poco probable que algo cambie esta campaña”.

