El Bayern Múnich prepara una oferta millonaria por Dani Olmo

El Bayern Múnich tiene a Dani Olmo entre los nombres que analiza para reforzar su frente ofensivo durante el mercado de invierno. Según Sky Sports, el club alemán estudia un posible movimiento por el mediocampista del FC Barcelona, aunque por ahora no existe una oferta formal ni un contacto directo confirmado con el futbolista.

La posibilidad está vinculada al futuro de Jamal Musiala y Michael Olise, dos jugadores que despiertan interés de otros grandes de Europa. Si alguno de ellos abandona Múnich, Olmo podría convertirse en una de las alternativas elegidas por el conjunto bávaro para cubrir ese espacio.

🚨🚨 JUST IN: Bayern Munich are interested in making a move for DANI OLMO in January.



A deal could be closed with a €80m offer.



— @SkySportsNews pic.twitter.com/uOYthioMZ7 — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 24, 2026

El Bayern conoce de primera mano las condiciones del mediapunta. Olmo disputó cuatro temporadas en el RB Leipzig, donde dejó 29 goles y 34 asistencias y se consolidó como uno de los futbolistas destacados de la Bundesliga.

El Barcelona tiene la última palabra

Aún así, su hipotética salida del azulgrana no sería sencilla. El club catalán invirtió cerca de 55 millones de euros para recuperarlo en 2024 y, además, el futbolista tiene vínculo vigente hasta 2030. En este contexto, la directiva alemana contempla una operación que podría situarse entre los 70 y 80 millones de euros, de acuerdo con la información publicada.

Sin embargo, más allá de las cifras que puedan poner sobre la mesa, el jugador mantiene su atención puesta en el proyecto azulgrana.

De hecho, desde su entorno aseguran que no tiene conocimiento de una propuesta formal del Bayern y que su prioridad continúa siendo el Barcelona. El mediocampista pretende seguir ganando protagonismo bajo las órdenes de Hansi Flick y consolidar su lugar dentro del equipo.

Alterna titularidad con Fermín

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-BARCELONA | MANAURE QUINTERO/GettyImages

El inicio de la temporada 2026/27 muestra precisamente esa competencia por un lugar en el once. Olmo participó en los ocho partidos disputados por el blaugrana, siete de LaLiga y uno de la UEFA Champions League, aunque solo fue titular en tres.

En esta etapa inicial, el español está alternando su presencia en el equipo con Fermín López, en una zona donde Flick cuenta con diferentes alternativas.

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