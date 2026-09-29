El Bayern Múnich se fija en Koundé para el mercado de invierno

¡Que comiencen los rumores del mercado de invierno! Septiembre está llegando a su fin y todavía faltan tres meses para que comiencen los traspasos invernales. Aun así, los clubes ya trabajan pensando en posibles incorporaciones para la segunda mitad de la temporada y el Bayern Múnich tiene a un futbolista del Barcelona entre sus opciones.

Jules Koundé interesa desde hace tiempo a la dirección deportiva de los bávaros, que podría intentar su fichaje durante enero si primero logra concretar una venta importante dentro de su plantel. Esa operación en cuestión sería la de Kim Min-jae.

El Bayern le dio permiso al defensor surcoreano para buscar otro destino y espera recibir alrededor de 40 millones de euros por su transferencia. Su salida, además, permitiría liberar un salario aproximado de ocho millones de euros. El Tottenham y el Aston Villa estarían interesados en el zaguero y el Milan habría realizado una consulta. Todo quedará en stand-by hasta enero.

Si Kim se va de Alemania, el equipo dirigido por Vincent Kompany buscaría otro defensor. Tomás Araújo, del Benfica, es una de las alternativas por un valor de 35 millones de euros, pero Koundé, de todas formas, sería la opción preferida por los báveros a raiz de su polivalencia para actuar como lateral derecho o defensor central.

La situación del francés en el Barça alimenta la posibilidad de una operación porque si bien renovó su contrato con los culés hasta 2030, comenzó la temporada con un papel secundario en el lateral derecho. Eric García quedó por delante de él en la consideración de Hansi Flick y sus minutos disminuyeron.

Jules Kounde, Francia | Ahmad Mora - UEFA/GettyImages

Su presente en el club catalán contrasta con su lugar en la selección francesa, donde es titular en el lateral derecho. Koundé, de todas maneras, ya sabía que durante esta temporada podía tener menos minutos y aceptó el desafío de recuperar regularidad.

Hasta ahora, el futbolista no manifestó intención de irse de España y tampoco existieron contactos entre Koundé y el Bayern. El tema cambiaría si su participación no aumenta de aquí a enero y recibe una propuesta importante.

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