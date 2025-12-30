El Borussia Dortmund negocia con el Manchester City la cesión de Oscar Bobb

Oscar Bobb tiene varios admiradores en el mercado de invierno de las grandes ligas de Europa y el Borussia Dortmund aparece como uno de los clubes más interesados en obtener al jugador del Manchester City, de acuerdo al periodista Fabrizio Romano.

El cuadro alemán, que se ubica en la segunda posición de la Bundesliga a 9 puntos del Bayern Múnich, quiere negociar la cesión del jugador noruego de 22 años de edad. Con Erling Haaland marcando goles y consiguiendo récords cada fin de semana, es poco probable que Bobb consiga minutos de juego en el equipo dirigido por Pep Guardiola.

Al tratarse de un jugador joven, la idea de una cesión sería ideal para que continúe su desarrollo como jugador. Aunque el Borussia parece tener adelantadas las conversaciones de una cesión, también se le ha vinculado con el Tottenham, equipo que le ha puesto el ojo al atacante.

Bobb tiene apenas una asistencia en 12 compromisos con el Manchester City en esta temporada y con el fichaje de Antoine Semenyo casi listo, lo más probable es que salga del club en enero.

Semenyo está en la mejor temporada de su carrera con 8 goles y 3 asistencias en 16 compromisos disputados con el Bournemouth. Ha sido pretendido por otros equipos, entre ellos el Manchester United, pero su idea es sumarse al cuadro que dirige Guardiola.

Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Visionhaus/GettyImages

Con esta adición, se le cierran aún más los caminos a Bobb, quien vería con buenos ojos sumarse al Dortmund y terminar con más minutos la temporada. Ese ritmo de juego será fundamental para ganarse un puesto como titular en el equipo de Noruega en la Copa del Mundo de 2026.

El precio de Boob en el actual mercado ronda los 25 millones de euros, una cifra muy alta para el Dortmund. Lo mejor que le puede pasar al cuadro alemán es conseguir una cesión.