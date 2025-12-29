El increíble dato sobre Erling Haaland en el Manchester City

Erling Haaland es uno de los goleadores más destacados de la década; quizás el de mayor impacto en el fútbol mundial durante el periplo. No en vano, el noruego ya ha hecho historia en un Manchester City al que representa "apenas" desde el verano del 2022, cuando dicho equipo pagó 60 millones de euros al Borussia Dortmund.

De hecho, bastó una sola temporada en el Etihad Stadium para que El Androide se metiera en los libros eternos, dado que pulverizó el récord de goles en una edición de Premier League, cortesía de 36 en 35 partidos, una marca inédita en la era moderna del campeonato dorado inglés. Aquella exhibición de cara a portería impulsó a los Sky Blues hacia el Triplete europeo (con la anhelada Champions) y confirmó que el escandinavo estaba destinado a dominar todos los campos, al menos a nivel local.

Asimismo, la regularidad de Haaland ha sido otro de los aspectos más resaltados, puesto que terminó como máximo realizador de la propia Premier en dos de las tres contiendas completadas, mientras que lidera cómodamente la clasificación en esta 2025/2026, producto de 19 anotaciones en 18 desafíos.

25 goals in 23 games with Manchester City this season. Erling Haaland. 🤖🇳🇴 pic.twitter.com/Y7oADD3Tbr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2025

No obstante, el dato que mayor impacto genera tiene que ver con un rubro vitalicio en el Manchester City. En efecto, con apenas tres cursos y medio en el club, El Androide se convirtió en el segundo máximo goleador de siempre dentro de la citada institución, gracias a 149 dianas entre todas las competiciones, cifra demoledora que sólo encuentra por delante al legendario argentino Sergio Agüero, quien perforó las redes en 260 ocasiones representando a los Ciudadanos, en un total de 390 choques.

Sin dudas, la proyección de Erling Braut Haaland invita a pensar que, salvo que pida un traspaso próximamente, y el mismo sea concedido, no se trata de si desplazará o no al Kun de la cima vitalicia de goleo en la entidad citizen; sino de cuándo lo hará.

Además, la presencia del ariete de 25 años en las filas del Ciy garantiza que la escuadra que todavía entrena Pep Guardiola nunca deje de mantenerse entre los candidatos serios a ganar los torneos en disputa.

