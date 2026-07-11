El brutal récord de Mbappé en partidos a eliminación directa en Mundiales

Si bien está parejo con otras grandes figuras, Kylian Mbappé está teniendo un Mundial 2026 gigantesco, con goles en casi todos los partidos y siendo la estrella prácticamente excluyente de la selección de Francia, que ya está en semifinales y va por más.

Tras superar al histórico Miroslav Klose en esta edición de la Copa del Mundo, solamente tiene por delante a Leo Messi para convertirse en el máximo anotador de la historia de esta competencia. Actualmente el argentino tiene 21 tantos en 31 partidos jugados, mientras que el francés alcanzó la línea de los 20 en misma cantidad de encuentros.

Además, Mbappé rompió una marca impresionante: se convirtió en el primer jugador en marcar al menos 10 tantos en partidos a eliminación directa en Mundiales, alcanzando la línea de los 12. En esa docena de goles destacan, por ejemplo, el hattrick ante Argentina en la final del 2022, que sirvió para mantener a Francia con vida hasta los penales.

Mbappé tras ganar la Bota de Oro en Qatar 2022 | Shaun Botterill - FIFA/GettyImages

En esta edición del Mundial, Mbappé lleva ocho goles en seis partidos y está segundo en la tabla de goleadores, igualando a Messi aunque con un partido más que este, que todavía no jugó su duelo de cuartos de final.

En la fase de grupos el estreno fue ante Senegal con victoria 3-1 y doblete, mientras que frente a Irak se volvió a despachar con dos tantos y contra Noruega no marcó, aunque asistió en dos oportunidades.

Ya en partidos de mata-mata, le metió dos a Suecia en 16avos, el único gol francés a Paraguay en octavos de final y uno de los dos de Les Bleus ante Marruecos en los cuartos de final. Ahora, aguardan al próximo martes para jugar contra España por las semifinales en Dallas, con la ilusión de repetir la final contra Argentina para poder tomarse revancha luego de cuatro años.