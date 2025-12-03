El calendario con los 5 próximos encuentros del Arsenal tras derrotar 2-0 al Brentford

El Arsenal tiene ganas de escribir la gran historia en esta temporada. En esta ocasión, derrotó 2-0 al Brentford y sigue siendo uno de los equipos que mejor defiende en Europa.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta intentará en el mes de diciembre continuar por el camino de un año futbolístico que podría ser histórico, intentando mantener el liderato de la Premier League y también con su invicto en cinco presentaciones con apenas un gol recibido en la UEFA Champions League.

Aston Villa vs Arsenal, jornada 16 de la Premier League

Aston Villa v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Dan Mullan/GettyImages

Es el partido más duro que tendrán los gunners en este cierre de 2026, con la visita al Villa Park, para medirse al Aston Villa, quien también está peleando por los primeros lugares de la clasificación y es uno de los equipos más duros en su casa.

6/12/25: Aston Villa vs Arsenal- Premier League (07:30 USA, 06:30 MEX, 12:30 ESP)

Club Brujas vs Arsenal, jornada 6 de la UEFA Champions League

SOCCER JPL D16 CLUB BRUGGE VS ANTWERP | BRUNO FAHY/GettyImages

Los dirigidos por Arteta prepararán las maletas para visitar Bélgia y medirse al Club Brujas, que ha tenido una buena campaña hasta ahora en la Champions, empatando con el FC Barcelona en su casa. Sin embargo, debe ser un partido para mantener su liderato y conseguir los tres puntos.

10/12/25: Club Brujas vs Arsenal- Champions League (15:30 USA, 14:30 MEX, 20:30 ESP)

Arsenal vs Wolves, jornada 17 de la Premier League

Aston Villa v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Michael Steele/GettyImages

El tan ansiado regreso a casa llegará para medirse a los Wolves, en el apretado calendario de diciembre. Como es una constante, para ser campeón, un equipo debe tener un plantel amplio para enfrentar la gran cantidad de partidos que hay en el cierre de 2025.

13/12/25: Arsenal vs Wolves- Premier League (15:00 USA, 14:00 MEX, 20:00 ESP)

Everton vs Arsenal, jornada 18 de la Premier League

Bournemouth v Everton - Premier League | Alex Burstow/GettyImages

El camino será duro, sobre todo por la visita que tienen en calendario contra el Everton, un equipo que suele crecerse en casa. Si quieren mantener la punta de la Premier League deben salir con las manos llenas de esta visita.

20/12/25: Everton vs Arsenal- Premier League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Arsenal vs Crystal Palace, jornada 19 de la Premier League

Crystal Palace v Manchester United - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

Los líderes recibirán a un equipo irregular pero que sueña con pelear en meterse en Europa y aunque hoy tiene muchos equipos en el medio, está a dos puntos de esa zona de privilegio.

23/12/25: Arsenal vs Crystal Palace - Premier League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)