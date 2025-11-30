El Arsenal visitó al Chelsea en la jornada 13 de la Premier League. Los Gunners se toparon con unos Blues muy combativos que, pese a disputar gran parte del encuentro con un hombre menos, compitieron de tú a tú contra el líder. El duelo culminó con un empate 1-1.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta intentará en el mes de diciembre continuar por el camino de una temporada que podría ser histórica, intentando mantener el liderato de la Premier League y también con su invicto en cinco presentaciones con apenas un gol recibido en la UEFA Champions League.

Arsenal vs Brentford, jornada 15 de la Premier League

Arteta vive un gran momento como entrenador del Arsenal | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El primer partido del mes de diciembre será en casa, donde recibirán al Brentford, en el intento de mantener el primer lugar de la clasificación. En su estadio, el Arsenal vive una campaña soñada y buscarán mantener el ritmo que han tenido hasta ahora.

3/12/25: Arsenal vs Brentford - Premier League (14:30 USA, 13:30 MEX, 19:30 ESP)

Aston Villa vs Arsenal, jornada 16 de la Premier League

Merino es clave en el medio del campo del Arsenal | Nigel French/Allstar/GettyImages

Es el partido más duro que tendrán los gunners en este cierre de 2026, con la visita al Villa Park, para medirse al Aston Villa, quien también está peleando por los primeros lugares de la clasificación y es uno de los equipos más duros en su casa.

6/12/25: Aston Villa vs Arsenal- Premier League (07:30 USA, 06:30 MEX, 12:30 ESP)

Club Brujas vs Arsenal, jornada 6 de la UEFA Champions League

Saka es el líder del ataque del Arsenal en esta temporada | James Gill - Danehouse/GettyImages

Los dirigidos por Arteta prepararán las maletas para visitar Bélgia y medirse al Club Brujas, que ha tenido una buena campaña hasta ahora en la Champions, empatando con el FC Barcelona en su casa. Sin embargo, debe ser un partido para mantener su liderato y conseguir los tres puntos.

10/12/25: Club Brujas vs Arsenal- Champions League (15:30 USA, 14:30 MEX, 20:30 ESP)

Arsenal vs Wolves, jornada 17 de la Premier League

Martinelli viene de marcar en la Champions ante el Bayern Múnich | Richard Heathcote/GettyImages

El tan ansiado regreso a casa llegará para medirse a los Wolves, en el apretado calendario de diciembre. Como es una constante, para ser campeón, un equipo debe tener un plantel amplio para enfrentar la gran cantidad de partidos que hay en el cierre de 2025.

13/12/25: Arsenal vs Wolves- Premier League (15:00 USA, 14:00 MEX, 20:00 ESP)

Everton vs Arsenal, jornada 18 de la Premier League

Martin Odegaard es otro de los destacados del Arsenal en esta campaña | Richard Heathcote/GettyImages

El camino será duro, sobre todo por la visita que tienen en calendario contra el Everton, un equipo que suele crecerse en casa. Si quieren mantener la punta de la Premier League deben salir con las manos llenas de esta visita.