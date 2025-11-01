El Real Madrid se impuso al Valencia en partido de la jornada 11 de LaLiga. Los merengues se impusieron por marcador de 4-0 ante los Naranjeros con doblete de Kylian Mbappé y goles de Jude Bellingham y Álvaro Carreras.

Serán semanas complicadas para el Real Madrid, ya que enfrentará a grandes rivales tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, donde es uno de los que pelea por el título.

Liverpool vs Real Madrid, jornada 4 de la UEFA Champions League

Aerial Views Of Anfield Stadium | Visionhaus/GettyImages

Luego de recibir al equipo che, visitará Anfield para medirse con el temible Liverpool de Arne Slot, uno de los candidatos a ganar la UEFA Champions League y otra gran medida para saber para que estan los dirigidos por Xabi Alonso.

4/11/25: Liverpool vs Real Madrid - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Rayo Vallecano vs Real Madrid, jornada 12 de LaLiga

Atletico Madrid v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El equipo dirigido por Iñigo Pérez fue el que le quitó la seguidilla de victorias al FC Barcelona y sin dudas es un hueso duro de roer para los poderosos en el último tiempo. Además, su estadio es una verdadera fortaleza y son un rival especialmente complejo cuando juegan en casa.

9/11/25: Rayo Vallecano vs Real Madrid - LaLiga (10:15 USA, 09:15 MEX, 17:15 ESP)

Elche vs Real Madrid, jornada 13 de LaLiga

Elche CF v Levante UD - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

El Merengue viajará a Alicante para enfrentarse con el equipo recién ascendido, que buscará demostrar sus intenciones de seguir en la máxima categoría venciendo a uno de los gigantes del país.

23/11/25: Elche vs Real Madrid - LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Olympiacos vs Real Madrid, jornada 5 de la UEFA Champions League

Olympiacos FC v Arsenal FC - UEFA Europa League Round of 32: First Leg | Richard Heathcote/GettyImages

El Merengue visitará Atenas para enfrentarse con el tradicional equipo griego, aunque este viene de perder por 6-1 ante el FC Barcelona. Es cierto que tiene tiempo de recuperarse, pero también le servirá a los de Xabi Alonso como referencia para preparar el encuentro.

26/11/25: Olympiacos vs Real Madrid - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Girona vs Real Madrid, jornada 13 de LaLiga

Girona FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El Merengue visitará Montilivi para intentar seguir en lo más alto de LaLiga, aunque no será para nada sencilla la visita a Cataluña ya que el Girona lucha por escaparse de la zona de descenso.

30/11/25: Girona vs Real Madrid - LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

El calendario del Real Madrid