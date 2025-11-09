El Real Madrid disputó un partido intenso y complicado en su visita al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga. Pese a la notable superioridad de su plantilla, los merengues no lograron romper el sólido cerrojo defensivo de los franjirrojos, y el encuentro finalizó con un empate sin goles.

Serán semanas complicadas para el Real Madrid, ya que enfrentará a grandes rivales tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, donde es uno de los que pelea por el título.

Elche vs Real Madrid, jornada 13 de LaLiga

FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El Merengue viajará a Alicante para enfrentarse con el equipo recién ascendido, que buscará demostrar sus intenciones de seguir en la máxima categoría venciendo a uno de los gigantes del país.

23/11/25: Elche vs Real Madrid - LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Olympiacos vs Real Madrid, jornada 5 de la UEFA Champions League

UEFA Champions LeagueMD-1 PSV Eindhoven | ANP/GettyImages

El Merengue visitará Atenas para enfrentarse con el tradicional equipo griego, aunque este viene de perder por 6-1 ante el FC Barcelona. Es cierto que tiene tiempo de recuperarse, pero también le servirá a los de Xabi Alonso como referencia para preparar el encuentro.

26/11/25: Olympiacos vs Real Madrid - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Girona vs Real Madrid, jornada 13 de LaLiga

Getafe CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El Merengue visitará Montilivi para intentar seguir en lo más alto de LaLiga, aunque no será para nada sencilla la visita a Cataluña ya que el Girona lucha por escaparse de la zona de descenso.

30/11/25: Girona vs Real Madrid - LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Athletic Club vs Real Madrid, jornada 14 de LaLiga

Real Sociedad v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Merengue visitará Bilbao, una plaza que siempre le es dificultosa pero querrá sacar adelante el partido de la mejor manera posible, en lo que será el primero a disputar en el último mes del año 2025.

3/12/25: Girona vs Real Madrid - LaLiga (13:00 USA, 12:00 MEX, 19:00 ESP)

Real Madrid vs Celta de Vigo, jornada 15 de LaLiga

Levante UD v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Merengue recibirá la visita de los dirigidos por Claudio Giráldez en la continuidad de la actividad del último mes del año, empezando a despedir el 2025 frente a su gente y brindando por un mejor 2026.

7/12/25: Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

El calendario del Real Madrid