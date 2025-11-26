El calendario con los 5 próximos encuentros del Real Madrid tras ganar 4-3 ante el Olympiacos

El Real Madrid, con una crisis de resultados y rendimientos individuales a cuestas, disputó su partido ante el Olympiacos de Grecia por la Champions League como visitante. En un encuentro complicado, logró sacar la victoria por 4-3 con cuatro goles de Kylian Mbappé.

Serán semanas complicadas para el Real Madrid, ya que enfrentará a grandes rivales tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, donde es uno de los que pelea por el título.

Girona vs Real Madrid, jornada 13 de LaLiga

Real Betis Balompie v Girona FC - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

El Merengue visitará Montilivi para intentar seguir en lo más alto de LaLiga, aunque no será para nada sencilla la visita a Cataluña ya que el Girona lucha por escaparse de la zona de descenso.

30/11/25: Girona vs Real Madrid - LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Athletic Club vs Real Madrid, jornada 14 de LaLiga

FC Barcelona v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Merengue visitará Bilbao, una plaza que siempre le es dificultosa pero querrá sacar adelante el partido de la mejor manera posible, en lo que será el primero a disputar en el último mes del año 2025.

3/12/25: Girona vs Real Madrid - LaLiga (13:00 USA, 12:00 MEX, 19:00 ESP)

Real Madrid vs Celta de Vigo, jornada 15 de LaLiga

Deportivo Alaves v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

De regreso en el Bernabéu, recibirán la visita del Celta de Vigo, que hace algunas semanas supo ponérsela muy difícil al FC Barcelona en su encuentro por LaLiga.

7/12/25: Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Manchester City, jornada 6 de la UEFA Champions League

Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Este será el gran choque de la sexta jornada de la UEFA Champions League, reeditando aquel cruce de playoffs por el ingreso a octavos de final de la temporada pasada. En esta edición, ambos están bien perfilados para entrar de manera directa a dicha ronda.

10/12/25: Real Madrid vs Manchester City - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Alavés vs Real Madrid, jornada 16 de LaLiga

Deportivo Alaves v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

En el anteúltimo partido del año, visitará a un Alavés que está en el puesto 15, pero cerca tanto del descenso como de las zonas de clasificación a copas internacionales. El Merengue debería estar a la altura y sacar el partido adelante.

14/12/25: Alavés vs Real Madrid, jornada 16 de LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

El calendario del Real Madrid