El calendario con los 5 próximos encuentros del Real Madrid tras ganarle 2-1 al Talavera
El Real Madrid tuvo su primer partido en la Copa del Rey de esta temporada ante el Talavera, ganó 2.-1 y ahora se viene el cierre del 2025 en LaLiga, la Supercopa de España en Arabia y también la Champions League.
Estos son los siguientes 5 partidos del Real Madrid:
Real Madrid vs Sevilla, jornada 17 de LaLiga
En un Santiago Bernabéu que puede ser una olla a presión, el Merengue cerrará el año recibiendo la visita de los andaluces en uno de los partidos más tradicionales de la historia del fútbol español.
- 20/12/25: Real Madrid vs Sevilla, jornada 17 de LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)
Real Madrid vs Betis, jornada 18 de LaLiga
En el primer partido del nuevo año, recibirá a uno de los animadores del campeonato español, quien de la mano del Ingeniero Manuel Pellegrini viene peleando arriba y está en zona de copas internacionales, ya que ocupa el puesto de clasificación a la Europa League en estos momentos.
- 4/1/26: Real Madrid vs Betis, jornada 18 de LaLiga (10:15 USA, 09:15 MEX, 16:15 ESP)
Real Madrid vs. Atlético de Madrid, semifinales de la Supercopa de España
El primer trofeo de la temporada estará en juego y el Real Madrid buscará, ante el Colchonero, meterse en la gran definición. En la otra llave están FC Barcelona y Athletic Club.
- 8/1/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid, Supercopa de España - horario a confirmar
* Si gana este encuentro, jugará la final el 12 de enero
Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga
Enfrentar al último de la tabla no debería ser un contratiempo para el Madrid, pero las dudas que genera este rendimiento colectivo del equipo hace pensar que se debe llevar adelante el partido de manera cautelosa para no tener sorpresas.
- 18/1/26: Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga, horario a confirmar
Real Madrid vs Mónaco, jornada 7 de la Champions League
En un equipo sumido en la irregularidad, está afuera de toda competencia europea para la próxima temporada. Respecto a la Champions, hoy está 9no y con serias chances de pasar a los playoff habiendo sacado hasta acá los 9 puntos..
- 21/1/26: Real Madrid vs Mónaco, jornada 7 de la Champions League, horario a confirmar.
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Sevilla
20 de diciembre
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
USA: ESPN Deportes
LaLiga
Betis
4 de enero
10:15 USA 09:15 MEX
USA: ESPN DeportesMEX: Sky+
LaLiga
Atlético de Madrid
8 de enero
A confirmar
USA: ESPN Deportes
Supercopa España
Levante
18 de enero
A confirmar
USA: ESPN Deportes
LaLiga
Mónaco
21 de enero
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
USA: Paramount+
Champions League
