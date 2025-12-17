El calendario con los 5 próximos encuentros del Real Madrid tras ganarle 2-1 al Talavera

El Real Madrid tuvo su primer partido en la Copa del Rey de esta temporada ante el Talavera, ganó 2.-1 y ahora se viene el cierre del 2025 en LaLiga, la Supercopa de España en Arabia y también la Champions League.

Estos son los siguientes 5 partidos del Real Madrid:

Real Madrid vs Sevilla, jornada 17 de LaLiga

Sevilla Fc V Real Oviedo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En un Santiago Bernabéu que puede ser una olla a presión, el Merengue cerrará el año recibiendo la visita de los andaluces en uno de los partidos más tradicionales de la historia del fútbol español.

20/12/25: Real Madrid vs Sevilla, jornada 17 de LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Betis, jornada 18 de LaLiga

FBL-EUR-C3-DINAMO-REAL BETIS | MARKO PERKOV/GettyImages

En el primer partido del nuevo año, recibirá a uno de los animadores del campeonato español, quien de la mano del Ingeniero Manuel Pellegrini viene peleando arriba y está en zona de copas internacionales, ya que ocupa el puesto de clasificación a la Europa League en estos momentos.

4/1/26: Real Madrid vs Betis, jornada 18 de LaLiga (10:15 USA, 09:15 MEX, 16:15 ESP)

Real Madrid vs. Atlético de Madrid, semifinales de la Supercopa de España

Atletico De Madrid V Valencia Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El primer trofeo de la temporada estará en juego y el Real Madrid buscará, ante el Colchonero, meterse en la gran definición. En la otra llave están FC Barcelona y Athletic Club.

8/1/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid, Supercopa de España - horario a confirmar

* Si gana este encuentro, jugará la final el 12 de enero

Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga

CA Osasuna v Levante UD - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Enfrentar al último de la tabla no debería ser un contratiempo para el Madrid, pero las dudas que genera este rendimiento colectivo del equipo hace pensar que se debe llevar adelante el partido de manera cautelosa para no tener sorpresas.

18/1/26: Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga, horario a confirmar

Real Madrid vs Mónaco, jornada 7 de la Champions League

En un equipo sumido en la irregularidad, está afuera de toda competencia europea para la próxima temporada. Respecto a la Champions, hoy está 9no y con serias chances de pasar a los playoff habiendo sacado hasta acá los 9 puntos..

21/1/26: Real Madrid vs Mónaco, jornada 7 de la Champions League, horario a confirmar.

