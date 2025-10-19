El Real Madrid se midió ante Getafe en partido de la jornada 9 de LaLiga. El conjunto merengue se impuso por la mínima diferencia ante los Azulones con gol de Kylian Mbappé. Con este resultado, el equipo de Xabi Alonso llegó a 24 puntos y se mantiene en el primer lugar de la clasificación.

Serán semanas complicadas para el Real Madrid, ya que enfrentará a grandes rivales tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, donde es uno de los que pelea por el título.

Real Madrid vs Juventus, jornada 3 de la UEFA Champions League

Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Michael Reaves/GettyImages

El Real Madrid recibirá a un rival duro como será la Juventus de Turín. Un encuentro para calcular las medidas y ver si están esta campaña a la altura para lograr la ansiada decimo sexta Champions League.

Real Madrid vs FC Barcelona, jornada 10 de LaLiga

FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

El partido más esperado del fútbol español llegará primero al Santiago Bernabéu, y es que será el primer clásico de la era Xabi Alonso. Un encuentro en el que disputarán ambos equipos el primer lugar de La Liga y será clave a futuro, cuando se defina el título.

Real Madrid vs Valencia, jornada 11 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-ATHLETIC BILBAO | JOSE JORDAN/GettyImages

Con el envión o la obligación que deparará ganar tras el derbi, los de Xabi Alonso recibirán al Valencia, que no pelea el descenso como la temporada anterior y es un equipo más peligroso.

Liverpool vs Real Madrid, jornada 4 de la UEFA Champions League

Aerial Views Of Anfield Stadium | Visionhaus/GettyImages

Luego de recibir al equipo che, visitará Anfield para medirse con el temible Liverpool de Arne Slot, uno de los candidatos a ganar la UEFA Champions League y otra gran medida para saber para que estan los dirigidos por Xabi Alonso.

Rayo Vallecano vs Real Madrid, jornada 12 de LaLiga

Atletico Madrid v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El equipo dirigido por Iñigo Pérez fue el que le quitó la seguidilla de victorias al FC Barcelona y sin dudas es un hueso duro de roer para los poderosos en el último tiempo. Además, su estadio es una verdadera fortaleza y son un rival especialmente complejo cuando juegan en casa.

El calendario del Real Madrid