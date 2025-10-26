El Real Madrid derrotó al FC Barcelona en el Clásico por marcador de 2-1. Kylian Mbappé y Jude Bellingham fueron los autores de los goles con los que el conjunto merengue se impuso a su máximo rival histórico.

Serán semanas complicadas para el Real Madrid, ya que enfrentará a grandes rivales tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, donde es uno de los que pelea por el título.

Real Madrid vs Valencia, jornada 11 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-ATHLETIC BILBAO | JOSE JORDAN/GettyImages

Con el envión o la obligación que deparará ganar tras el derbi, los de Xabi Alonso recibirán al Valencia, que no pelea el descenso como la temporada anterior y es un equipo más peligroso.

Liverpool vs Real Madrid, jornada 4 de la UEFA Champions League

Aerial Views Of Anfield Stadium | Visionhaus/GettyImages

Luego de recibir al equipo che, visitará Anfield para medirse con el temible Liverpool de Arne Slot, uno de los candidatos a ganar la UEFA Champions League y otra gran medida para saber para que estan los dirigidos por Xabi Alonso.

Rayo Vallecano vs Real Madrid, jornada 12 de LaLiga

Atletico Madrid v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El equipo dirigido por Iñigo Pérez fue el que le quitó la seguidilla de victorias al FC Barcelona y sin dudas es un hueso duro de roer para los poderosos en el último tiempo. Además, su estadio es una verdadera fortaleza y son un rival especialmente complejo cuando juegan en casa.

Elche vs Real Madrid, jornada 13 de LaLiga

Elche CF v Levante UD - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

El Merengue viajará a Alicante para enfrentarse con el equipo recién ascendido, que buscará demostrar sus intenciones de seguir en la máxima categoría venciendo a uno de los gigantes del país.

Olympiacos vs Real Madrid, jornada 5 de la UEFA Champions League

Olympiacos FC v Arsenal FC - UEFA Europa League Round of 32: First Leg | Richard Heathcote/GettyImages

El Merengue visitará Atenas para enfrentarse con el tradicional equipo griego, aunque este viene de perder por 6-1 ante el FC Barcelona. Es cierto que tiene tiempo de recuperarse, pero también le servirá a los de Xabi Alonso como referencia para preparar el encuentro.

