El Real Madrid recibió al Villarreal este sábado 4 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu. El conjunto dirigido por Xabi Alonso derrotó al Submarino Amarillo por marcador de 3-1, con doblete de Vinicius Jr. y gol de Kylian Mbappé.

Serán semanas complicadas para el Real Madrid, ya que enfrentará a grandes rivales tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, donde es uno de los líderes de la tabla general con puntaje ideal.

Getafe vs Real Madrid, jornada 9 de LaLiga

Real Betis v Sevilla - Copa Del Rey Quarter Final | Denis Doyle/GettyImages

El Real Madrid visitará la casa del Getafe de José Luis Bordalás en la novena jornada de LaLiga tras medirse al Villarreal. No será un encuentro fácil y conseguir tres puntos en este escenario sería muy positivo para seguir peleando la Liga.

Real Madrid vs Juventus, jornada 3 de la UEFA Champions League

Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Michael Reaves/GettyImages

El Real Madrid recibirá a un rival duro como será la Juventus de Turín. Un encuentro para calcular las medidas y ver si están esta campaña a la altura para lograr la ansiada decimo sexta Champions League.

Real Madrid vs FC Barcelona, jornada 10 de LaLiga

FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

El partido más esperado del fútbol español llegará primero al Santiago Bernabéu, y es que será el primer clásico de la era Xabi Alonso. Un encuentro en el que disputarán ambos equipos el primer lugar de La Liga y será clave a futuro, cuando se defina el título.

Real Madrid vs Valencia, jornada 11 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-ATHLETIC BILBAO | JOSE JORDAN/GettyImages

Con el envión o la obligación que deparará ganar tras el derbi, los de Xabi Alonso recibirán al Valencia, que no pelea el descenso como la temporada anterior y es un equipo más peligroso.

Liverpool vs Real Madrid, jornada 4 de la UEFA Champions League

Aerial Views Of Anfield Stadium | Visionhaus/GettyImages

Luego de recibir al equipo che, visitará Anfield para medirse con el temible Liverpool de Arne Slot, uno de los candidatos a ganar la UEFA Champions League y otra gran medida para saber para que estan los dirigidos por Xabi Alonso.