El calendario con los 5 próximos encuentros del Real Madrid tras vencer 3-1 al Villarreal
El Real Madrid recibió al Villarreal este sábado 4 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu. El conjunto dirigido por Xabi Alonso derrotó al Submarino Amarillo por marcador de 3-1, con doblete de Vinicius Jr. y gol de Kylian Mbappé.
Serán semanas complicadas para el Real Madrid, ya que enfrentará a grandes rivales tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, donde es uno de los líderes de la tabla general con puntaje ideal.
Getafe vs Real Madrid, jornada 9 de LaLiga
El Real Madrid visitará la casa del Getafe de José Luis Bordalás en la novena jornada de LaLiga tras medirse al Villarreal. No será un encuentro fácil y conseguir tres puntos en este escenario sería muy positivo para seguir peleando la Liga.
Real Madrid vs Juventus, jornada 3 de la UEFA Champions League
El Real Madrid recibirá a un rival duro como será la Juventus de Turín. Un encuentro para calcular las medidas y ver si están esta campaña a la altura para lograr la ansiada decimo sexta Champions League.
Real Madrid vs FC Barcelona, jornada 10 de LaLiga
El partido más esperado del fútbol español llegará primero al Santiago Bernabéu, y es que será el primer clásico de la era Xabi Alonso. Un encuentro en el que disputarán ambos equipos el primer lugar de La Liga y será clave a futuro, cuando se defina el título.
Real Madrid vs Valencia, jornada 11 de LaLiga
Con el envión o la obligación que deparará ganar tras el derbi, los de Xabi Alonso recibirán al Valencia, que no pelea el descenso como la temporada anterior y es un equipo más peligroso.
Liverpool vs Real Madrid, jornada 4 de la UEFA Champions League
Luego de recibir al equipo che, visitará Anfield para medirse con el temible Liverpool de Arne Slot, uno de los candidatos a ganar la UEFA Champions League y otra gran medida para saber para que estan los dirigidos por Xabi Alonso.
Rival
Fecha
Competición
Getafe
19 de octubre
LaLiga
Juventus
22 de octubre
UEFA Champions League
FC Barcelona
26 de octubre
LaLiga
Valencia
1 de noviembre
LaLiga
Liverpool
4 de noviembre
UEFA Champions League
