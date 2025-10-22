El calendario con los 5 próximos encuentros del Real Madrid tras vencer a la Juventus 1-0 en Champions

El Real Madrid tuvo que batallar para vencer a la Juventus en el Santiago Bernabéu y mantuvo su puntaje ideal en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League. Ahora, los cañones se apuntan al torneo local.

Serán semanas complicadas para el Real Madrid, ya que enfrentará a grandes rivales tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, donde es uno de los que pelea por el título.

Real Madrid vs FC Barcelona, jornada 10 de LaLiga

El partido más esperado del fútbol español llegará primero al Santiago Bernabéu, y es que será el primer clásico de la era Xabi Alonso. Un encuentro en el que disputarán ambos equipos el primer lugar de La Liga y será clave a futuro, cuando se defina el título.

Real Madrid vs Valencia, jornada 11 de LaLiga

Con el envión o la obligación que deparará ganar tras el derbi, los de Xabi Alonso recibirán al Valencia, que no pelea el descenso como la temporada anterior y es un equipo más peligroso.

Liverpool vs Real Madrid, jornada 4 de la UEFA Champions League

Luego de recibir al equipo che, visitará Anfield para medirse con el temible Liverpool de Arne Slot, uno de los candidatos a ganar la UEFA Champions League y otra gran medida para saber para que estan los dirigidos por Xabi Alonso.

Rayo Vallecano vs Real Madrid, jornada 12 de LaLiga

El equipo dirigido por Iñigo Pérez fue el que le quitó la seguidilla de victorias al FC Barcelona y sin dudas es un hueso duro de roer para los poderosos en el último tiempo. Además, su estadio es una verdadera fortaleza y son un rival especialmente complejo cuando juegan en casa.

Elche vs Real Madrid, jornada 13 de LaLiga

El Merengue viajará a Alicante para enfrentarse con el equipo recién ascendido, que buscará demostrar sus intenciones de seguir en la máxima categoría venciendo a uno de los gigantes del país.

