El calendario con los 5 próximos partidos de Chivas tras vencer 2-0 al Pachuca

Chivas de Guadalajara debutó en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado se midió ante el Pachuca en el Estadio Akron por marcador de 2-0, con goles de Armando 'La Hormiga' González y Daniel Aguirre. De esta manera, los rojiblancos iniciaron el certamen con el pie derecho.

A continuación te presentamos los siguientes cinco partidos del cuadro dirigido por Gabriel Milito.

Jornada 2 | FC Juárez vs Chivas

Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 13 de enero

Lugar: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estadio: Estadio Olímpico Benito Juárez

Hora: 22:10 horas (ET), 21:10 horas (Ciudad de México)

El Rebaño visitará a los Bravos en la frontera en el segundo duelo de la temporada. En el papel, los rojiblancos saldrán como favoritos para llevarse los tres puntos, pero el conjunto de Juárez ha demostrado que no es un rival sencillo. En sus cinco duelos más recientes, los rojiblancos suman dos victorias, dos empates y una derrota.

Jornada 3 | Chivas vs Querétaro

Queretaro v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

¿Cuándo?: 17 de enero

Lugar: Jalisco

Estadio: Estadio Akron

Hora: 18:00 horas (ET), 17:00 horas (Ciudad de México)

El conjunto de Gabriel Milito tendrá una gran oportunidad para seguir sumando cuando reciba a los Gallos Blancos en su casa. Los emplumados son una de las escuadras más modestas de toda la Liga MX. En sus cinco duelos más recientes, Chivas suma tres victorias ante los queretanos, un empate y una derrota.

Jornada 4 | San Luis vs Chivas

Chivas v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 1 de febrero

Lugar: San Luis Potosí

Estadio: Estadio Alfonso Lastras

Hora: 20:00 horas (ET), 19:00 horas (Ciudad de México)

Las Chivas tendrán otra visita en su compromiso de la cuarta jornada del futbol mexicano. El equipo de Milito se medirá ante el Atlético de San Luis. Los potosinos son un equipo que se le ha complicado al Rebaño en los últimos torneos. En los cinco duelos más recientes, el Guadalajara suma tres victorias por dos derrotas.

Jornada 5 | Mazatlán vs Chivas

Chivas v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 6 de febrero

Lugar: Mazatlán, Sinaloa

Estadio: Estadio Kraken

Hora: 22:00 horas (ET), 21:00 horas (Ciudad de México)

Chivas de Guadalajara afrontará su tercera visita del certamen, ahora en la cancha de Mazatlán FC. En el papel, los Cañoneros lucen como un rival accesible: cuentan con una de las plantillas más cortas de la Liga MX, la franquicia está en proceso de convertirse en Atlante y, de momento, no parece tener muchos argumentos a su favor.

Además, el historial reciente favorece al Rebaño Sagrado, que en sus últimos cinco enfrentamientos ante esta escuadra registra dos victorias, dos empates y apenas una derrota.

Jornada 6 | Chivas vs América

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 14 de febrero

Lugar: Jalisco

Estadio: Estadio Akron

Hora: 22:00 horas (ET), 21:00 horas (México)

El Clásico Nacional se disputará en la Jornada 6 del Clausura 2026. En el balance reciente dentro de la Liga MX, el Club América parte con ligera ventaja sobre Chivas, ya que en sus últimos cinco enfrentamientos registra dos triunfos, dos empates y solo una derrota frente al conjunto rojiblanco.