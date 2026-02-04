El calendario con los 5 próximos partidos de Tigres UANL tras empatar 0-0 con el Forge FC

Tigres visitó este martes 3 de febrero la cancha del Forge FC en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. Pese a la amplia diferencia de plantillas, el conjunto de la UANL no logró imponer condiciones y terminó igualando sin goles ante el cuadro canadiense. De esta manera, el boleto a la siguiente ronda se definirá el próximo martes 10 de febrero en el Estadio Universitario, cuando se dispute el duelo de vuelta.

A continuación te presentamos los próximos compromisos del equipo dirigido por Guido Pizarro, tanto en la Liga MX como en la Copa de Campeones.

Tigres vs Santos Laguna, jornada 5 de la Liga MX

Santos Laguna v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los felinos recibirán a los Guerreros en la quinta jornada del Clausura 2026. En los últimos diez choques entre ambas escuadras, los de la UANL suman ocho victorias, siete de manera consecutiva, un empate y solamente una derrota (Apertura 2021).

6/2/26: Tigres vs Santos, jornada 5 de la Liga MX, (21:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

Tigres vs Forge FC, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

Leon v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El cuadro felino no pudo sacar el triunfo en su visita al Tim Hortons Field, sin embargo, el 0-0 juega a favor de los regiomontanos debido al criterio de gol de visitante. En el Volcán, el equipo de Guido Pizarro buscará mostrar todo su poderío para clasificarse a la siguiente ronda.

10/2/26: Tigres vs Forge FC, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (23:00 ET US, 21:00 MX, 3:00 ESP)

Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX

FBL-MEX-TIGRES-CRUZ AZUL | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Tigres UANL enfrentará una de sus primeras pruebas de alto calibre en el torneo cuando visite a Cruz Azul en la jornada 6 de la Liga MX. El antecedente reciente refleja la paridad entre ambos conjuntos, ya que en sus últimos cinco enfrentamientos se registran cuatro empates y apenas una victoria para el conjunto felino.

15/2/26: Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

Tigres vs Pachuca, jornada 7 de la Liga MX

Pachuca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El cuadro felino recibirá a los Tuzos en el Volcán en la séptima fecha del futbol mexicano. En sus cinco duelos más recientes, el cuadro de la UANL suma dos victorias, dos empates y solamente una derrota frente a los hidalguenses.

20/2/26: Tigres vs Pachuca, jornada 7 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

América vs Tigres, jornada 8 de la Liga MX

FBL-MEX-TIGRES-AMERICA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Las Águilas recibirán a Tigres en uno de los partidos más interesantes de la jornada 8 del Clausura 2026. En sus diez enfrentamientos más recientes, el cuadro azulcrema suma siete victorias, por dos empates y solamente una derrota (Apertura 2024).

28/2/26: América vs Tigres, jornada 8 de la Liga MX (22:00 ET US, 21:00 MX, 04:00 ESP)