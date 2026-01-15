Sports Illustrated Fútbol

El calendario con los 5 próximos partidos del América tras perder 2-0 ante el Atlético San Luis

El conjunto azulcrema jugará como visitante en la próxima jornada
Monterrey v America - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX
Monterrey v America - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El América arrancó la campaña con el pie izquierdo. En la jornada uno, empataron 0-0 ante los Xolos de Tijuana, y en la fecha dos, cayeron 2-0 frente al Atlético San Luis, jugando como locales en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, en la capital del país.

Te invitamos a conocer el calendario con los próximos cinco enfrentamientos del América, en los que intentará reponerse de este duro comienzo.

Pachuca vs América, jornada 3 de la Liga MX

Jhonder Cadiz
Juarez v Pachuca - Play-In Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se cruzaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número siete del torneo de Apertura 2025, y el conjunto azulcrema resultó victorioso, por un contundente marcador de 2-0. América jugó como local aquel encuentro.

  • 18/1/2026: Pachuca vs América - jornada 3 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

América vs Necaxa, jornada 4 de la Liga MX

Luis Unsain
Necaxa v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

América y Necaxa empataron 1-1 la última vez que se enfrentaron. El partido correspondió a la jornada número tres del torneo de Apertura 2025, y se llevó a cabo en la cancha del estadio Victoria, en Aguascalientes.

  • 31/1/26: América vs Necaxa, jornada 4 de la Liga MX, (23:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

Olimpia vs América, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

FBL-CONCACAF-CENTRAL AMERICAN CUP-ALAJULENSE-OLIMPIA
FBL-CONCACAF-CENTRAL AMERICAN CUP-ALAJULENSE-OLIMPIA | EZEQUIEL BECERRA/GettyImages

El Club América intentará conseguir ese dulce internacional que tanto se le negó en la reciente época de gloria que tuvo en México, convirtiéndose en el primer tricampeón en la era de los torneos cortos, pero con una deuda gigantesca en el ámbito global.

  • 3/2/26: Olimpia vs América, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (22:00 ET US, 20:00 MX, 3:00 ESP)

América vs Monterrey, jornada 5 de la Liga MX

German Berterame
America v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido de vuelta por los cuartos de final del torneo de Apertura 2025. El duelo acabó 2-1 en favor del conjunto azulcrema, pero terminaron quedando eliminados, puesto que el global quedó 3-2 en favor de la escuadra regiomontana.

  • 7/2/26: América vs Monterrey, jornada 5 de la Liga MX, (23:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

América vs Olimpia, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

FBL-CONCACAF-CENTRAL AMERICAN CUP-OLIMPIA-ALAJULENSE
FBL-CONCACAF-CENTRAL AMERICAN CUP-OLIMPIA-ALAJULENSE | ORLANDO SIERRA/GettyImages

El conjunto azulcrema definirá su boleto a la siguiente ronda por la CONCACAF Champions CUP 2026 jugando como local en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, en la capital del país. André Jardine buscará cerrar la llave con un triunfo contundente, en su búsqueda por alcanzar la gloria intercontinental que tanto se le ha negado... hasta estos momentos.

11/2/26: América vs Olimpia, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (21:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del América

Rival

Fecha

Competición

Hora

TV

Pachuca

18 de enero

Liga MX

20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP

FOX SPORTS Y FOX ONE

Necaxa

31 de enero

Liga MX

23:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP

TUDN, CANAL 5 Y VIX PREMIUM

Olimpia

3 de febrero

CONCACAF Champions CUP

22:00 USA, 20:00 MEX, 03:00 ESP

FOX SPORTS, FOX ONE Y TUBI

Monterrey

7 de febrero

Liga MX

23:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP

TUDN, CANAL 5 Y VIX PREMIUM

Olimpia

11 de febrero

CONCACAF Champions CUP

20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP

FOX SPORTS, FOX ONE Y TUBI

