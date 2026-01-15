El calendario con los 5 próximos partidos del América tras perder 2-0 ante el Atlético San Luis

El América arrancó la campaña con el pie izquierdo. En la jornada uno, empataron 0-0 ante los Xolos de Tijuana, y en la fecha dos, cayeron 2-0 frente al Atlético San Luis, jugando como locales en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, en la capital del país.

Te invitamos a conocer el calendario con los próximos cinco enfrentamientos del América, en los que intentará reponerse de este duro comienzo.

Pachuca vs América, jornada 3 de la Liga MX

Juarez v Pachuca - Play-In Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se cruzaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número siete del torneo de Apertura 2025, y el conjunto azulcrema resultó victorioso, por un contundente marcador de 2-0. América jugó como local aquel encuentro.

18/1/2026: Pachuca vs América - jornada 3 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

América vs Necaxa, jornada 4 de la Liga MX

Necaxa v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

América y Necaxa empataron 1-1 la última vez que se enfrentaron. El partido correspondió a la jornada número tres del torneo de Apertura 2025, y se llevó a cabo en la cancha del estadio Victoria, en Aguascalientes.

31/1/26: América vs Necaxa, jornada 4 de la Liga MX, (23:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

Olimpia vs América, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

FBL-CONCACAF-CENTRAL AMERICAN CUP-ALAJULENSE-OLIMPIA | EZEQUIEL BECERRA/GettyImages

El Club América intentará conseguir ese dulce internacional que tanto se le negó en la reciente época de gloria que tuvo en México, convirtiéndose en el primer tricampeón en la era de los torneos cortos, pero con una deuda gigantesca en el ámbito global.

3/2/26: Olimpia vs América, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (22:00 ET US, 20:00 MX, 3:00 ESP)

América vs Monterrey, jornada 5 de la Liga MX

America v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido de vuelta por los cuartos de final del torneo de Apertura 2025. El duelo acabó 2-1 en favor del conjunto azulcrema, pero terminaron quedando eliminados, puesto que el global quedó 3-2 en favor de la escuadra regiomontana.

7/2/26: América vs Monterrey, jornada 5 de la Liga MX, (23:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

América vs Olimpia, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

FBL-CONCACAF-CENTRAL AMERICAN CUP-OLIMPIA-ALAJULENSE | ORLANDO SIERRA/GettyImages

El conjunto azulcrema definirá su boleto a la siguiente ronda por la CONCACAF Champions CUP 2026 jugando como local en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, en la capital del país. André Jardine buscará cerrar la llave con un triunfo contundente, en su búsqueda por alcanzar la gloria intercontinental que tanto se le ha negado... hasta estos momentos.

11/2/26: América vs Olimpia, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (21:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del América

Rival Fecha Competición Hora TV Pachuca 18 de enero Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP FOX SPORTS Y FOX ONE Necaxa 31 de enero Liga MX 23:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP TUDN, CANAL 5 Y VIX PREMIUM Olimpia 3 de febrero CONCACAF Champions CUP 22:00 USA, 20:00 MEX, 03:00 ESP FOX SPORTS, FOX ONE Y TUBI Monterrey 7 de febrero Liga MX 23:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP TUDN, CANAL 5 Y VIX PREMIUM Olimpia 11 de febrero CONCACAF Champions CUP 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP FOX SPORTS, FOX ONE Y TUBI

