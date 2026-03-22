El Arsenal perdió su primer título de la temporada 2025/2026 tras caer por marcador de 2-0 ante el Manchester City en la final de la EFL Cup.

Actualmente, el Arsenal está puntero en la tabla de posiciones de la Premier League con nueve puntos de ventaja sobre el Manchester City, su más inmediato perseguidor. En la UEFA Champions League se enfrentarán al Sporting de Lisboa en cuartos de final para buscar el pasaje al selecto grupo de los mejores cuatro de Europa.

Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Mikel Arteta.

Southampton vs Arsenal, cuartos de final de la FA Cup

Southampton v Wolverhampton Wanderers - Carabao Cup - Second Round - St Mary's Stadium | John Walton - PA Images/GettyImages

La próxima parada para los de Arteta será un nuevo duelo a eliminacion directa, cuando viajen a Southampton para enfrentarse al dueño de casa por los cuartos de final de la tradicional FA Cup. Estos están sextos en la segunda división, y deben mejorar si quieren ascender a la máxima categoría nuevamente.

4/4/26: Southampton vs Arsenal - FA Cup - 14:00 (USA), 13:00 (MEX), 20:00 (ESP)

Sporting de Lisboa vs Arsenal, ida de cuartos de final de la UEFA Champions League

Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Carlos Rodrigues - UEFA/GettyImages

Los cuartos de final se abrirán para estos equipos en Lisboa, donde el Sporting viene de golear al Bodo/Glimt para acceder a esta instancia tras el 0-3 en la ida. Los Gunners sufrieron en su último partido fuera de casa por UEFA Champions League y no quieren que vuelva a suceder.

7/4/26: Sporting de Lisboa vs Arsenal - UEFA Champions League - 14:00 (USA), 13:00 (MEX), 20:00 (ESP)

Arsenal vs Bournemouth, jornada 32 de la Premier League

Bournemouth v Manchester United - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Los Cherries tuvieron una temporada con altibajos tras sufrir en el mercado de fichajes de verano un brutal desguace de su plantilla. Por su parte, el Arsenal quiere dar un nuevo paso rumbo al título. Promesa de partidazo.

11/4/26: Arsenal vs Bournemouth - Premier League - 06:30 (USA), 05:30 (MEX), 12:30 (ESP)

Arsenal vs Sporting de Lisboa, vuelta de cuartos de la UEFA Champions League

Arsenal FC v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3 | DeFodi Images/GettyImages

La vuelta de cuartos tendrá su lugar en el Emirates Stadium del norte de Londres, donde el Arsenal buscará volver a meterse en semifinales de la UEFA Champions League, con más ilusión que nunca de levantar por primera vez en su historia el trofeo de campeón de Europa.

15/3/26: Arsenal vs Sporting de Lisboa - UEFA Champions League - 14:00 (USA), 13:00 (MEX), 20:00 (ESP)

Manchester City vs Arsenal, jornada 33 de la Premier League

Arsenal v Chelsea - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

Es difícil pensar que un campeonato a 38 fechas puede tener una final, pero este la tiene: primero y segundo se batirán a duelo a cinco fechas del final en el Etihad Stadium, y el Arsenal puede salir de este partido con medio trofeo bajo el brazo o con una monumental preocupación.

19/4/26: Manchester City vs Arsenal - Premier League - 10:30 (USA), 09:30 (MEX), 16:30 (ESP)