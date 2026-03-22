El calendario con los 5 próximos partidos del Arsenal tras perder 2-0 la final de EFL Cup ante el Manchester City
El Arsenal perdió su primer título de la temporada 2025/2026 tras caer por marcador de 2-0 ante el Manchester City en la final de la EFL Cup.
Actualmente, el Arsenal está puntero en la tabla de posiciones de la Premier League con nueve puntos de ventaja sobre el Manchester City, su más inmediato perseguidor. En la UEFA Champions League se enfrentarán al Sporting de Lisboa en cuartos de final para buscar el pasaje al selecto grupo de los mejores cuatro de Europa.
Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Mikel Arteta.
Southampton vs Arsenal, cuartos de final de la FA Cup
La próxima parada para los de Arteta será un nuevo duelo a eliminacion directa, cuando viajen a Southampton para enfrentarse al dueño de casa por los cuartos de final de la tradicional FA Cup. Estos están sextos en la segunda división, y deben mejorar si quieren ascender a la máxima categoría nuevamente.
- 4/4/26: Southampton vs Arsenal - FA Cup - 14:00 (USA), 13:00 (MEX), 20:00 (ESP)
Sporting de Lisboa vs Arsenal, ida de cuartos de final de la UEFA Champions League
Los cuartos de final se abrirán para estos equipos en Lisboa, donde el Sporting viene de golear al Bodo/Glimt para acceder a esta instancia tras el 0-3 en la ida. Los Gunners sufrieron en su último partido fuera de casa por UEFA Champions League y no quieren que vuelva a suceder.
- 7/4/26: Sporting de Lisboa vs Arsenal - UEFA Champions League - 14:00 (USA), 13:00 (MEX), 20:00 (ESP)
Arsenal vs Bournemouth, jornada 32 de la Premier League
Los Cherries tuvieron una temporada con altibajos tras sufrir en el mercado de fichajes de verano un brutal desguace de su plantilla. Por su parte, el Arsenal quiere dar un nuevo paso rumbo al título. Promesa de partidazo.
- 11/4/26: Arsenal vs Bournemouth - Premier League - 06:30 (USA), 05:30 (MEX), 12:30 (ESP)
Arsenal vs Sporting de Lisboa, vuelta de cuartos de la UEFA Champions League
La vuelta de cuartos tendrá su lugar en el Emirates Stadium del norte de Londres, donde el Arsenal buscará volver a meterse en semifinales de la UEFA Champions League, con más ilusión que nunca de levantar por primera vez en su historia el trofeo de campeón de Europa.
- 15/3/26: Arsenal vs Sporting de Lisboa - UEFA Champions League - 14:00 (USA), 13:00 (MEX), 20:00 (ESP)
Manchester City vs Arsenal, jornada 33 de la Premier League
Es difícil pensar que un campeonato a 38 fechas puede tener una final, pero este la tiene: primero y segundo se batirán a duelo a cinco fechas del final en el Etihad Stadium, y el Arsenal puede salir de este partido con medio trofeo bajo el brazo o con una monumental preocupación.
- 19/4/26: Manchester City vs Arsenal - Premier League - 10:30 (USA), 09:30 (MEX), 16:30 (ESP)
Rival
Fecha
Hora
TV
Competencia
Southampton
4 de abril
14:00 (USA), 13:00 (MEX), 20:00 (ESP)
USA: Telemundo
FA Cup
Sporting de Lisboa
7 de abril
14:00 (USA), 13:00 (MEX), 20:00 (ESP)
USA: Paramount+
UEFA Champions League
Bournemouth
11 de abril
06:30 (USA), 05:30 (MEX), 12:30 (ESP)
USA: Telemundo
Premier League
Sporting de Lisboa
15 de abril
14:00 (USA), 13:00 (MEX), 20:00 (ESP)
USA: Paramount+
UEFA Champions League
Manchester City
19 de abril
10:30 (USA), 09:30 (MEX), 16:30 (ESP)
USA: Telemundo
Premier League
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo