El calendario con los 5 próximos partidos del Barcelona tras caer 3-0 ante el Chelsea

El FC Barcelona venía de pasar por encima al Athletic Club en la jornada 13 de LaLiga y días más tarde tuvo enfrente al Chelsea por la Champions League. Tras la expulsión de Ronald Araujo, el partido vino abajo y perdieron 3-0.

Escolta del Real Madrid y posicionado de buena forma en la tabla general de la Champions, repasamos el calendario más inmediato para el conjunto que dirige Hansi Flick.

A continuación les dejamos con el calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona

FC Barcelona vs Alavés, jornada 14 de LaLiga

El Barcelona recibirá a los vascos tras viajar a Londres para medirse con el Chelsea en la continuidad de LaLiga, que lo tiene cerca de la cima pero no todavía ostentando la punta.

29/11/25: FC Barcelona vs Alavés - LaLiga - 10:15 (USA), 09:15 (MEX),16:15 (ESP)

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 14 de LaLiga

Getafe v Atletico Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

La mitad de la campaña se acerca y este partido será importante para el equipo de Flick, ya que enfrentará a uno de los clubes que puede sacarle puntos y complicarlo aun más en la tabla de LaLiga.

02/12/25: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

Real Betis vs FC Barcelona, jornada 15 de LaLiga

Real Betis Balompie v Girona FC - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

El equipo de Hansi Flick continuará su actividad de diciembre visitando al Betis de Manuel Pellegrini en el Estadio de La Cartuja, inmueble que le trae grandes recuerdos de consagraciones en Copa del Rey.

06/12/25: Real Betis vs FC Barcelona - LaLiga - 12:30 (USA), 11:30 (MEX), 20:30 (ESP)

FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt, jornada 6 de la UEFA Champions League

1. FC Köln v Eintracht Frankfurt - Bundesliga | Pau Barrena/GettyImages

Este partido podría ser el regreso del FC Barcelona al Camp Nou por UEFA Champions League, aunque todavía falta la aprobación de la UEFA al estadio culé. En caso de que no den luz verde, jugarán en Montjuic.

09/12/25: FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

FC Barcelona vs Osasuna, jornada 16 de LaLiga

CA Osasuna v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El equipo de Pamplona pelea el descenso con Girona, hoy está salvándose por diferencia de gol, pero si quiere repuntar y salir de esa zona de peligro deberá comenzar a sumar y no habrá mejor ocasión que ante los blaugranas.

13/12/25: FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League - 12:30 (USA), 11:30 (MEX), 18:30 (ESP)