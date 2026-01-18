Cruz Azul estuvo a nada de hacer el ridículo frente al Puebla, en la Jornada 3 del Clausura 2026, ya que a pesar de tener un hombre de más desde el minuto diez no lograba perforar las redes rivales hasta que apareció el argentino José Pardela a pase del uruguayo Gabriel Fernández, logrando así la victoria 1-0 en el Estadio Cuauhtémoc, que sigue teniendo un césped en muy mal estado.



Con este triunfo, La Máquina Celeste llegó a seis puntos, pero aun así el trabajo del técnico argentino Nicolás Larcamón sigue siendo revisado con lupa por la afición, que no está muy contenta con el desempeño del equipo, además de la molestia por ver salir a referentes como el uruguayo Ignacio Rivero y Ángel Sepúlveda.



Una buena noticia es que el delantero colombiano Miguel Borja ya pudo ver desde la tribuna jugar al conjunto celeste, así que su debut se acerca poco a poco, mientras Andrés Montaño ya sumó sus primeros minutos con las categorías inferiores tras haber estado fuera de circulación un largo rato.



Aquí están los próximos cinco partidos de Cruz Azul:

¡¡GANÓ LA MÁQUINA!! 🤩💙🚂



Con gol de José Paradela, Cruz Azul se impone por la mínima ante el Puebla en el Cuauhtémoc para sumar su segunda victoria y llegar a los 6 puntos en el Clausura 2026.



Juárez FC vs Cruz Azul, jornada 4 de la Liga MX

La última vez que estos dos equipos se cruzaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número nueve del torneo de Apertura 2025, y el conjunto celeste resultó victorioso, por un emocionante marcador de 3-2. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

30/1/2026: Juárez FC vs Cruz Azul - jornada 4 de la Liga MX (22:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

Vancouver Football Club vs Cruz Azul, Ida primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

La Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentará al equipo de Vancouver, en el duelo correspondiente a la primera ronda por la CONCACAF Champions CUP 2026. El equipo dirgido por Nicolás Larcamón buscarán el bicampeonato de la competencia.

04/2/26: Vancouver Football Club vs Cruz Azul, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (23:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

Toluca vs Cruz Azul, jornada 5 de la Liga MX

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a la jornada número seis del torneo de Apertura 2025, y el resultado final fue de 1-0, en favor del conjunto celeste.

7/2/26: Toluca vs Cruz Azul, jornada 5 de la Liga MX (18:00 ET US, 17:00 MX, 12:00 ESP)

Cruz Azul vs Vancouver Football Club, Vuelta primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

El duelo definitivo por la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2026, entre la Máquina Celeste de la Cruz Azul y el Vancouver Whitecaps, se jugará en la cancha del estadio Cuauhtémoc. Inmueble en donde la escuadra celeste jugará como local durante el primer semestre del 2026.

12/2/26: Cruz Azul vs Vancouver Football Club, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (21:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX

Después de su duelo intercontinental, los celestes vuelven a la Liga MX en otra jornada de alto impacto, esta vez enfrentando a los Tigres, equipo que fue finalista el certamen pasado y que no ha tenido un arranque del todo bueno, así que será vital para el Azul sacar tres puntos en este encuentro.

15/2/26: Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

