El FC Barcelona se midió por LaLiga con el Sevilla este fin de semana en duelo por la octava jornada de LaLiga. Los blaugranas fueron borrados por el conjunto dirigido por Matías Almeyda y cayeron por marcador de 4-1 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Con este resultado, el equipo dirigido por Hansi Flick perdió el liderato de la competencia ante el Real Madrid.

Después de este descalabro inesperado, el Barcelona tendrá duelos imperdibles como el Clásico frente al Real Madrid.

A continuación les dejamos con el calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona

FC Barcelona vs Girona, jornada 9 de La Liga

Girona FC v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Este partido promete ser apasionante al tratarse de dos rivales del fútbol catalán, aunque las realidades de uno y otro son realmente dispares al menos en el inicio de la temporada, donde los de Montilivi están en el fondo de la clasificatoria liguera.

FC Barcelona vs Olympiacos, jornada 3 de la Champions League

FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PRESSER | BEN STANSALL/GettyImages

El FCB tendrá un segundo partido en condición de local consecutivo en lo que corresponde a la UCL, ya que recibirán al tradicional equipo griego por la tercera jornada de la etapa de liguilla. Luego del encuentro ante PSG, podría comenzar a encaminar su clasificación entre los 8 en caso de lograr un triunfo.

Real Madrid vs FC Barcelona, jornada 10 de La Liga

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El Santiago Bernabéu acoge el domingo 26 de octubre, el primer Clásico liguero de la temporada. Ambos equipos llegan con aspiraciones máximas en LaLiga y conscientes de que el resultado puede marcar un punto de inflexión. Los blancos buscan rehacerse tras tropiezos recientes y el 2-5 ante Atlético como partido grande, mientras que los azulgranas confían en el talento de jóvenes como Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Intensidad, rivalidad y calidad garantizan un duelo vibrante.

FC Barcelona vs Elche, jornada 11 de La Liga

CA Osasuna v Elche CF - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Hasta el momento, el recién ascendido es la sorpresa de la temporada en España, a tal punto que está en zona de clasificación a Europa y el sueño no se lo quita nadie. El técnico del Elche, Eder Sarabia, ya utilizó a 25 jugadores este curso. Las rotaciones siguen siendo una de sus señas de identidad y están dando resultado.

Club Brugge vs FC Barcelona, jornada 4 de la UEFA Champions League

FBL-EUR-C1-ATALANTA-BRUGGE | MARCO BERTORELLO/GettyImages

Luego del partido liguero contra los de Alicante, viajarán a Bélgica para visitar al Brugge por la UEFA Champions League, donde el resultado del encuentro anterior determinará si este partido servirá para ratificar la remontada en Europa o para iniciarla.

