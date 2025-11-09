El FC Barcelona se impuso por marcador de 2-4 ante el Celta de Vigo gracias a un hat-trick de Robert Lewandowski y un gol de Lamine Yamal. Con este resultado, los blaugranas llegaron a 28 puntos y se pusieron a solamente tres unidades del Real Madrid, líder de la competencia.

A continuación les dejamos con el calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona

FC Barcelona vs Athletic Club, jornada 13 de LaLiga

Athletic Club v Atletico Madrid - Copa del Rey Semifinal | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Ya de regreso en la Ciudad Condal tras el viaje a Vigo, recibirán la visita del equipo de un viejo conocido, Ernesto Valverde. El Athletic Club buscará hacer ruido en esta temporada tras haber sorprendido con la renovación de Nico Williams, a quien se lo vinculaba con el FC Barcelona en el pasado mercado de fichajes.

23/11/25: FC Barcelona vs Athletic Club - LaLiga - 10:15 (USA), 09:15 (MEX),16:15 (ESP)

Chelsea vs FC Barcelona, jornada 5 de la UEFA Champions League

Chelsea FC v Fulham FC - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

Los dirigidos por Hansi Flick viajarán a Londres para enfrentarse con los Blues de Enzo Maresca, campeones del mundo y en muy buena forma en el último tiempo. Sin dudas será uno de los grandes partidos de la quinta fecha de la etapa de liguilla.

25/11/25: Chelsea vs FC Barcelona - UEFA Champions League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

FC Barcelona vs Alavés, jornada 14 de LaLiga

Deportivo Alaves v Elche CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El Barcelona recibirá a los vascos tras viajar a Londres para medirse con el Chelsea en la continuidad de LaLiga, que lo tiene cerca de la cima pero no todavía ostentando la punta.

29/11/25: FC Barcelona vs Alavés - LaLiga - 10:15 (USA), 09:15 (MEX),16:15 (ESP)

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 14 de LaLiga

Atletico de Madrid v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Angel Martinez/GettyImages

La mitad de la campaña se acerca y este partido será importante para el equipo de Flick, ya que enfrentará a uno de los clubes que puede sacarle puntos y complicarlo aun más en la tabla de LaLiga.

02/12/25: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

Real Betis vs FC Barcelona, jornada 15 de LaLiga

Real Betis Balompie v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD4 | Fran Santiago/GettyImages

El equipo de Hansi Flick continuará su actividad de diciembre visitando al Betis de Manuel Pellegrini en el Estadio de La Cartuja, inmueble que le trae grandes recuerdos de consagraciones en Copa del Rey.

06/12/25: Real Betis vs FC Barcelona - LaLiga - 12:30 (USA), 11:30 (MEX), 20:30 (ESP)

