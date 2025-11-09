El Liverpool fue superado ampliamente por el Manchester City en la jornada 11 de la Premier League. Los Citizens, con goles de Erling Haaland, Nico González y Jérémy Doku, se impusieron por marcador de 3-0 ante los Reds, quienes cayeron al octavo puesto de la liga.

De cara a lo que será noviembre, tras el parón por la Fecha FIFA, el equipo tendrá un apretado calendario con doble competencia y partidos que serán imperdibles.

Liverpool vs Nottingham Forest, jornada 12 de la Premier League

Nottingham Forest v Manchester United - Premier League | Molly Darlington/GettyImages

Los Reds jugarán en Anfield contra el equipo dirigido por Sean Dyche tras el parón de selecciones de noviembre, donde sus figuras tendrán actividad con sus respectivos equipos nacionales.

22/11/25: Liverpool vs Nottingham Forest - Premier League (10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)

Liverpool vs PSV, jornada 5 de la UEFA Champions League

FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PSV | ARIS MESSINIS/GettyImages

En la continuidad de la UCL, los Reds de Arne Slot recibirán la visita del complicado equipo neerlandés, que supo golear 6-2 al Napoli, actual campeón italiano, en esta etapa de liguilla. Actualmente comparten la cima de la Eredivisie con el Feyenoord.

25/11/25: Liverpool vs PSV - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

West Ham vs Liverpool, jornada 13 de la Premier League

West Ham United v Newcastle United - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Los Hammers están sumergidos en el fondo de la tabla y esta puede ser una gran oportunidad para los Reds de sumar de a tres para seguir agarrando confianza en una Premier League que no arrancó de la mejor manera para ellos.

25/11/25: West Ham vs Liverpool - Premier League (09:05 USA, 08:05 MEX, 15:05 ESP)

Liverpool vs Sunderland, jornada 14 de la Premier League

Sunderland v Everton - Premier League | Stu Forster/GettyImages

El Sunderland es el equipo sensación de la Premier, estando hoy en la cuarta posición a 7 unidades del líder, el Arsenal de Mikel Arteta. Lleva una buena cantidad de partidos sin perder y sueña con clasificarse a un torneo internacional.

03/12/25: Liverpool vs. Sunderland - Premier League (15:15 USA, 14:15 MEX, 21:15 ESP)

Leeds vs Liverpool, jornada 15 de la Premier League

Leeds United v West Ham United - Premier League | Stu Forster/GettyImages

En la continuidad de la actividad de diciembre, los de Arne Slot visitarán Elland Road para enfrentarse al equipo de Daniel Farke, que está en la zona baja de la tabla y se perfila para luchar por la permanencia en la máxima categoría.

07/12/25: Leeds vs Liverpool - Premier League - 12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP

Los próximos 5 partidos del Liverpool