Sports Illustrated Fútbol

El calendario con los 5 próximos partidos del Liverpool tras vencer 1-0 al Real Madrid

El siguiente compromiso del equipo de Arne Slot será ante el Manchester City de Pep Guardiola
Gonzalo Orellano|
Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4
Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El Liverpool recibió al Real Madrid en Anfield Road, en duelo correspondiente a la jornada 4 de la Champions League. Los Reds se impusieron por marcador de 1-0 con gol del argentino Alexis Mac Allister, hilvanando su segunda victoria consecutiva.

De cara a lo que será noviembre, el equipo tendrá un apretado calendario con doble competencia y partidos que serán imperdibles.

Manchester City vs Liverpool, jornada 11 de la Premier League

Manchester City v Bournemouth - Premier League
Manchester City v Bournemouth - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El Etihad Stadium será testigo del primer partido de la temporada entre estos dos colosos, donde el Liverpool intentará seguir en lo más alto del fútbol inglés y el Manchester City intentará dar batalla rearmándose tras una campaña sin éxitos en la 2024/25.

  • 9/11/25: Manchester City vs Liverpool - Premier League (11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP)

Liverpool vs Nottingham Forest, jornada 12 de la Premier League

Morgan Gibbs-White
Nottingham Forest v Manchester United - Premier League | Molly Darlington/GettyImages

Los Reds jugarán en Anfield contra el equipo dirigido por Sean Dyche tras el parón de selecciones de noviembre, donde sus figuras tendrán actividad con sus respectivos equipos nacionales.

  • 22/11/25: Liverpool vs Nottingham Forest - Premier League (10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)

Liverpool vs PSV, jornada 5 de la UEFA Champions League

FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PSV
FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PSV | ARIS MESSINIS/GettyImages

En la continuidad de la UCL, los Reds de Arne Slot recibirán la visita del complicado equipo neerlandés, que supo golear 6-2 al Napoli, actual campeón italiano, en esta etapa de liguilla. Actualmente comparten la cima de la Eredivisie con el Feyenoord.

  • 25/11/25: Liverpool vs PSV - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

West Ham vs Liverpool, jornada 13 de la Premier League

Lucas Paqueta, Jarrod Bowen, Freddie Potts
West Ham United v Newcastle United - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Los Hammers están sumergidos en el fondo de la tabla y esta puede ser una gran oportunidad para los Reds de sumar de a tres para seguir agarrando confianza en una Premier League que no arrancó de la mejor manera para ellos.

  • 25/11/25: West Ham vs Liverpool - Premier League (09:05 USA, 08:05 MEX, 15:05 ESP)

Liverpool vs Sunderland, jornada 14 de la Premier League

Granit Xhaka, Reinildo Mandava
Sunderland v Everton - Premier League | Stu Forster/GettyImages

El Sunderland es el equipo sensación de la Premier, estando hoy en la cuarta posición a 7 unidades del líder, el Arsenal de Mikel Arteta. Lleva una buena cantidad de partidos sin perder y sueña con clasificarse a un torneo internacional.

  • 03/12/25: Liverpool vs. Sunderland - Premier League (15:15 USA, 14:15 MEX, 21:15 ESP)

Los próximos 5 partidos del Liverpool

Fecha

Rival

Hora

TV

Competición

9 de noviembre

Manchester City

11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

USA: TelemundoMEX: Caliente TV
ESP: DAZN

Premier League

22 de noviembre

Nottingham Forest

10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP

USA: TelemundoMEX: Caliente TV
ESP: DAZN

Premier League

25 de noviembre

PSV

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

USA: Paramount+MEX: MaxESP: DAZN

Champions League

30 de noviembre

West Ham

09:05 USA, 08:05 MEX, 15:05 ESP

USA: TelemundoMEX: Caliente TV
ESP: DAZN

Premier League

03 de diciembre

Sunderland

15:15 USA, 14:15 MEX, 21:15 ESP

USA: TelemundoMEX: Caliente TV
ESP: DAZN

Premier League

Published | Modified
Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

Home/Futbol