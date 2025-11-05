El calendario con los 5 próximos partidos del Liverpool tras vencer 1-0 al Real Madrid

El Liverpool recibió al Real Madrid en Anfield Road, en duelo correspondiente a la jornada 4 de la Champions League. Los Reds se impusieron por marcador de 1-0 con gol del argentino Alexis Mac Allister, hilvanando su segunda victoria consecutiva.

De cara a lo que será noviembre, el equipo tendrá un apretado calendario con doble competencia y partidos que serán imperdibles.

Manchester City vs Liverpool, jornada 11 de la Premier League

Manchester City v Bournemouth - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El Etihad Stadium será testigo del primer partido de la temporada entre estos dos colosos, donde el Liverpool intentará seguir en lo más alto del fútbol inglés y el Manchester City intentará dar batalla rearmándose tras una campaña sin éxitos en la 2024/25.

9/11/25: Manchester City vs Liverpool - Premier League (11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP)

Liverpool vs Nottingham Forest, jornada 12 de la Premier League

Nottingham Forest v Manchester United - Premier League | Molly Darlington/GettyImages

Los Reds jugarán en Anfield contra el equipo dirigido por Sean Dyche tras el parón de selecciones de noviembre, donde sus figuras tendrán actividad con sus respectivos equipos nacionales.

22/11/25: Liverpool vs Nottingham Forest - Premier League (10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)

Liverpool vs PSV, jornada 5 de la UEFA Champions League

FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PSV | ARIS MESSINIS/GettyImages

En la continuidad de la UCL, los Reds de Arne Slot recibirán la visita del complicado equipo neerlandés, que supo golear 6-2 al Napoli, actual campeón italiano, en esta etapa de liguilla. Actualmente comparten la cima de la Eredivisie con el Feyenoord.

25/11/25: Liverpool vs PSV - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

West Ham vs Liverpool, jornada 13 de la Premier League

West Ham United v Newcastle United - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Los Hammers están sumergidos en el fondo de la tabla y esta puede ser una gran oportunidad para los Reds de sumar de a tres para seguir agarrando confianza en una Premier League que no arrancó de la mejor manera para ellos.

25/11/25: West Ham vs Liverpool - Premier League (09:05 USA, 08:05 MEX, 15:05 ESP)

Liverpool vs Sunderland, jornada 14 de la Premier League

Sunderland v Everton - Premier League | Stu Forster/GettyImages

El Sunderland es el equipo sensación de la Premier, estando hoy en la cuarta posición a 7 unidades del líder, el Arsenal de Mikel Arteta. Lleva una buena cantidad de partidos sin perder y sueña con clasificarse a un torneo internacional.

03/12/25: Liverpool vs. Sunderland - Premier League (15:15 USA, 14:15 MEX, 21:15 ESP)

Los próximos 5 partidos del Liverpool