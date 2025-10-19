El Manchester United visitó al Liverpool en Anfield en partido de la jornada 8 de la Premier League. El conjunto dirigido por Ruben Amorim se impuso por marcador de 1-2 gracias a un gol de Harry Maguire en los minutos finales del encuentro. Con este resultado, los Red Devils subieron a la novena posición.

A continuación, los próximos cinco encuentros del Manchester United en la Premier League.

Manchester United - Brighton, jornada 9 de la Premier League

Manchester United FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier League | Gareth Copley/GettyImages

Tras un encuentro de alto voltaje recibirán al Brighton, un partido que en teoría debería de ser algo más asequible para el conjunto ditigido por Ruben Amorim. Sin embargo, son un estilo de encuentros que se pueden complicar y es lo que el Manchester United debería de evitar.

Nottingham Forest - Manchester United, jornada 10 de la Premier League

Nottingham Forest FC v Manchester United FC - Premier League | Michael Steele/GettyImages

Para empezar noviembre, a la vuelta de la esquina del fin de año, visitarán The City Ground con la esperanza de poder sacar tres valiosos puntos en un escenario complejo. El Nottingham Forest sigue en proceso de evolución y crecimiento, y será un encuentro complicado.



Tottenham - Manchester United, jornada 11 de la Premier League

Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025 | Jean Catuffe/GettyImages

Los mancunianos se verán las caras con un Tottenham que acusará el cansancio de acumular varios partidos de competición europea por esas fechas. Será la reedición de la final de la UEFA Europa League de la temporada pasada.

Manchester United - Everton, jornada 12 de la Premier League

Manchester United v Everton FC: Premier League Summer Series | AJ Reynolds/GettyImages

El Everton también viene siendo irregular y arrancó de manera muy similar al Manchester United, por lo que puede ser un partido que determine para qué está cada uno, ya que al término del mismo se habrá jugado ya un tercio de la temporada.

Crystal Palace vs Manchester United, jornada 13 de la Premier League

Crystal Palace FC v Manchester United FC - Premier League | Harriet Lander/GettyImages

Los Diablos Rojos saldrán de visita para enfrentar al último campeón de la FA Cup y sorprendente equipo de Oliver Glasner. Sin dudas será otra prueba de fuego para ellos y servirá para determinar para qué está la plantilla de Amorim.

Calendario con los 5 próximos partidos del Manchester United