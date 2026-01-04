El calendario con los 5 próximos partidos del Real Madrid tras derrotar 5-1 al Real Betis
El primer encuentro del Real Madrid en este 2026 no podía ser más sorprendente y es que acaban de derrotar cinco goles por uno al Real Betis en el Santiago Bernabéu con una actuación por demás destacada de Gonzalo García, quien marcó un hat trick, su primero en la historia como merengue.
A continuación te compartimos cuáles serán los próximos compromisos de la escuadra dirigida por Xabi Alonso.
Real Madrid vs. Atlético de Madrid, semifinales de la Supercopa de España
El primer trofeo de la temporada estará en juego y el Real Madrid buscará, ante el Colchonero, meterse en la gran definición. En la otra llave están FC Barcelona y Athletic Club.
- 8/1/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid, Supercopa de España, (14:00 USA, 13:00 MEX, 20:00 ESP)
* Si gana este encuentro, jugará la final el 12 de enero
Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga
Enfrentar al último de la tabla no debería ser un contratiempo para el Madrid, pero las dudas que genera este rendimiento colectivo del equipo hace pensar que se debe llevar adelante el partido de manera cautelosa para no tener sorpresas.
- 18/1/26: Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga, (08:00 USA, 07:00 MEX, 14:00 ESP)
Real Madrid vs Mónaco, jornada 7 de la Champions League
En un equipo sumido en la irregularidad, está afuera de toda competencia europea para la próxima temporada. Respecto a la Champions, hoy está 9no y con serias chances de pasar a los playoff habiendo sacado hasta acá los 9 puntos..
- 21/1/26: Real Madrid vs Mónaco, jornada 7 de la Champions League, (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)
Villarreal vs Real Madrid, jornada 21 de LaLiga
Este será un duelo que sacará chispas, ya que ambas escuadras se mantienen entre los punteros del campeonato y un descalabro podría ser fatal en estas instancias. La última vez que los ahora locales le ganaron a los merengues en su casa fue el 7 de enero del 2023.
- 25/1/26: Villarreal vs Real Madrid, jornada 21 de LaLiga, (13:00 USA, 12:00 MEX, 19:00 ESP)
Benfica vs Real Madrid, jornada 8 de la Champions League
Este encuentro será vital para los portugueses puesto que de sacar tres puntos podrían escalar posiciones y así meterse entre los mejores 24 de la fase de liga. Estos equipos se han visto las caras en tres ocasiones y el saldo favorece al Benfica con dos triunfos por un descalabro.
- 28/1/26: Benfica vs Real Madrid, jornada 21 de LaLiga, (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Atlético de Madrid
8 de enero
14:00 USA, 13:00 MEX, 20:00 ESP
USA: ESPN Deportes
Supercopa de España
Levante
18 de enero
08:00 USA, 07:00 MEX, 14:00 ESP
USA: ESPN Deportes
LaLiga
Mónaco
21 de enero
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
USA: Paramount+
Champions League
Villarreal
25 de enero
13:00 USA, 12:00 MEX, 19:00 ESP
USA: ESPN Deportes
LaLiga
Benfica
28 de enero
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
USA: Paramount+
Champions League
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.