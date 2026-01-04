El calendario con los 5 próximos partidos del Real Madrid tras derrotar 5-1 al Real Betis

El primer encuentro del Real Madrid en este 2026 no podía ser más sorprendente y es que acaban de derrotar cinco goles por uno al Real Betis en el Santiago Bernabéu con una actuación por demás destacada de Gonzalo García, quien marcó un hat trick, su primero en la historia como merengue.

A continuación te compartimos cuáles serán los próximos compromisos de la escuadra dirigida por Xabi Alonso.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid, semifinales de la Supercopa de España

FBL-ESP-LIGA-GIRONA-ATLETICO MADRID | MANAURE QUINTERO/GettyImages

El primer trofeo de la temporada estará en juego y el Real Madrid buscará, ante el Colchonero, meterse en la gran definición. En la otra llave están FC Barcelona y Athletic Club.

8/1/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid, Supercopa de España, (14:00 USA, 13:00 MEX, 20:00 ESP)

* Si gana este encuentro, jugará la final el 12 de enero

Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga

Levante UD V Real Sociedad - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Enfrentar al último de la tabla no debería ser un contratiempo para el Madrid, pero las dudas que genera este rendimiento colectivo del equipo hace pensar que se debe llevar adelante el partido de manera cautelosa para no tener sorpresas.

18/1/26: Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga, (08:00 USA, 07:00 MEX, 14:00 ESP)

Real Madrid vs Mónaco, jornada 7 de la Champions League

FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LYON | VALERY HACHE/GettyImages

En un equipo sumido en la irregularidad, está afuera de toda competencia europea para la próxima temporada. Respecto a la Champions, hoy está 9no y con serias chances de pasar a los playoff habiendo sacado hasta acá los 9 puntos..

21/1/26: Real Madrid vs Mónaco, jornada 7 de la Champions League, (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Villarreal vs Real Madrid, jornada 21 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-ELCHE-VILLARREAL | JOSE JORDAN/GettyImages

Este será un duelo que sacará chispas, ya que ambas escuadras se mantienen entre los punteros del campeonato y un descalabro podría ser fatal en estas instancias. La última vez que los ahora locales le ganaron a los merengues en su casa fue el 7 de enero del 2023.

25/1/26: Villarreal vs Real Madrid, jornada 21 de LaLiga, (13:00 USA, 12:00 MEX, 19:00 ESP)

Benfica vs Real Madrid, jornada 8 de la Champions League

TOPSHOT-FBL-POR-LIGA-BENFICA-ESTORIL | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Este encuentro será vital para los portugueses puesto que de sacar tres puntos podrían escalar posiciones y así meterse entre los mejores 24 de la fase de liga. Estos equipos se han visto las caras en tres ocasiones y el saldo favorece al Benfica con dos triunfos por un descalabro.

28/1/26: Benfica vs Real Madrid, jornada 21 de LaLiga, (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)