Sports Illustrated Fútbol

El calendario con los 5 próximos partidos del Real Madrid tras vencer 2-0 al Sevilla

El conjunto merengue consiguió el triunfo gracias a goles de Bellingham y Mbappé
Bruno Pernigotti|
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLA
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLA | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El Real Madrid despidió el año 2025 enfrentándose al Sevilla ante su público, en un partido complicado para los blancos, pues Xabi Alonso apenas tiene margen si quiere conservar su puesto en el banquillo.

Estos son los siguientes 5 partidos del Real Madrid:

Real Madrid vs Betis, jornada 18 de LaLiga

FBL-EUR-C3-DINAMO-REAL BETIS
FBL-EUR-C3-DINAMO-REAL BETIS | MARKO PERKOV/GettyImages

En el primer partido del nuevo año, recibirá a uno de los animadores del campeonato español, quien de la mano del Ingeniero Manuel Pellegrini viene peleando arriba y está en zona de copas internacionales, ya que ocupa el puesto de clasificación a la Europa League en estos momentos.

  • 4/1/26: Real Madrid vs Betis, jornada 18 de LaLiga (10:15 USA, 09:15 MEX, 16:15 ESP)

Real Madrid vs. Atlético de Madrid, semifinales de la Supercopa de España

Jorge Resurreccion Koke
Atletico De Madrid V Valencia Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El primer trofeo de la temporada estará en juego y el Real Madrid buscará, ante el Colchonero, meterse en la gran definición. En la otra llave están FC Barcelona y Athletic Club.

  • 8/1/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid, Supercopa de España - horario a confirmar

* Si gana este encuentro, jugará la final el 12 de enero

Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga

Kervin Arriaga
CA Osasuna v Levante UD - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Enfrentar al último de la tabla no debería ser un contratiempo para el Madrid, pero las dudas que genera este rendimiento colectivo del equipo hace pensar que se debe llevar adelante el partido de manera cautelosa para no tener sorpresas.

  • 18/1/26: Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga, horario a confirmar

Real Madrid vs Mónaco, jornada 7 de la Champions League

FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-PSG
FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-PSG | VALERY HACHE/GettyImages

En un equipo sumido en la irregularidad, está afuera de toda competencia europea para la próxima temporada. Respecto a la Champions, hoy está 9no y con serias chances de pasar a los playoff habiendo sacado hasta acá los 9 puntos..

  • 21/1/26: Real Madrid vs Mónaco, jornada 7 de la Champions League, horario a confirmar.

Villarreal vs Real Madrid, jornada 21 de LaLiga

Villarreal Cf V Real Madrid - La Liga Santander
Villarreal Cf V Real Madrid - La Liga Santander | Europa Press Sports/GettyImages

El Merengue visitará al sorprendente Submarino Amarillo de Marcelino, que marcha tercero en LaLiga a solamente cuatro puntos del propio Real Madrid. Sin dudas, un gran choque para empezar a despedir el primer mes del 2026.

  • 25/1/26: Villarreal vs Real Madrid, jornada 21 de LaLiga, horario a confirmar

Rival

Fecha

Hora

TV

Competición

Sevilla

20 de diciembre

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

USA: ESPN Deportes
MEX: Sky+
ESP: Movistar LaLiga

LaLiga

Betis

4 de enero

10:15 USA 09:15 MEX
15.15 ESP

USA: ESPN Deportes
MEX: Sky+
ESP: Movistar LaLiga

LaLiga

Atlético de Madrid

8 de enero

A confirmar

USA: ESPN Deportes
MEX: Sky+
ESP: Movistar LaLiga

Supercopa España

Levante

18 de enero

A confirmar

USA: ESPN Deportes
MEX: Sky+
ESP: Movistar LaLiga



LaLiga

Mónaco

21 de enero

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

USA: Paramount+
MEX: TNT Sports
ESP: Movistar Liga de Campeones

Champions League

Villarreal

25 de enero

A confirmar

USA: ESPN Deportes
MEX: Sky+
ESP: Movistar LaLiga

LaLiga

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol