El Real Madrid despidió el año 2025 enfrentándose al Sevilla ante su público, en un partido complicado para los blancos, pues Xabi Alonso apenas tiene margen si quiere conservar su puesto en el banquillo.

Estos son los siguientes 5 partidos del Real Madrid:

Real Madrid vs Betis, jornada 18 de LaLiga

FBL-EUR-C3-DINAMO-REAL BETIS | MARKO PERKOV/GettyImages

En el primer partido del nuevo año, recibirá a uno de los animadores del campeonato español, quien de la mano del Ingeniero Manuel Pellegrini viene peleando arriba y está en zona de copas internacionales, ya que ocupa el puesto de clasificación a la Europa League en estos momentos.

4/1/26: Real Madrid vs Betis, jornada 18 de LaLiga (10:15 USA, 09:15 MEX, 16:15 ESP)

Real Madrid vs. Atlético de Madrid, semifinales de la Supercopa de España

Atletico De Madrid V Valencia Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El primer trofeo de la temporada estará en juego y el Real Madrid buscará, ante el Colchonero, meterse en la gran definición. En la otra llave están FC Barcelona y Athletic Club.

8/1/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid, Supercopa de España - horario a confirmar

* Si gana este encuentro, jugará la final el 12 de enero

Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga

CA Osasuna v Levante UD - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Enfrentar al último de la tabla no debería ser un contratiempo para el Madrid, pero las dudas que genera este rendimiento colectivo del equipo hace pensar que se debe llevar adelante el partido de manera cautelosa para no tener sorpresas.

18/1/26: Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga, horario a confirmar

Real Madrid vs Mónaco, jornada 7 de la Champions League

FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-PSG | VALERY HACHE/GettyImages

En un equipo sumido en la irregularidad, está afuera de toda competencia europea para la próxima temporada. Respecto a la Champions, hoy está 9no y con serias chances de pasar a los playoff habiendo sacado hasta acá los 9 puntos..

21/1/26: Real Madrid vs Mónaco, jornada 7 de la Champions League, horario a confirmar.

Villarreal vs Real Madrid, jornada 21 de LaLiga

Villarreal Cf V Real Madrid - La Liga Santander | Europa Press Sports/GettyImages

El Merengue visitará al sorprendente Submarino Amarillo de Marcelino, que marcha tercero en LaLiga a solamente cuatro puntos del propio Real Madrid. Sin dudas, un gran choque para empezar a despedir el primer mes del 2026.

25/1/26: Villarreal vs Real Madrid, jornada 21 de LaLiga, horario a confirmar

Rival Fecha Hora TV Competición Sevilla 20 de diciembre 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP USA: ESPN Deportes

MEX: Sky+

ESP: Movistar LaLiga LaLiga Betis 4 de enero 10:15 USA 09:15 MEX

15.15 ESP



USA: ESPN Deportes

MEX: Sky+

ESP: Movistar LaLiga LaLiga Atlético de Madrid 8 de enero A confirmar



USA: ESPN Deportes

MEX: Sky+

ESP: Movistar LaLiga



Supercopa España Levante 18 de enero A confirmar USA: ESPN Deportes

MEX: Sky+

ESP: Movistar LaLiga







LaLiga Mónaco 21 de enero 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP USA: Paramount+

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Champions League Villarreal 25 de enero A confirmar USA: ESPN Deportes

MEX: Sky+

ESP: Movistar LaLiga LaLiga

