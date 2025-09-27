El Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad este fin de semana al imponerse al Real Madrid en la jornada 6 de LaLiga. Con doblete de Julián Álvarez y goles de Robin Le Normand, Alexander Sorloth y Antoine Griezmann, los Colchoneros se impusieron por marcador de 5-2 a los merengues.

Los del Cholo Simeone afrontarán un mes de septiembre y principios de octubre con un Derbi por medio y más encuentros de La Liga y Champions League.

El objetivo será escalar posiciones en el campeonato liguero, mientras que en Champions clasificarse a la siguiente ronda es una obligación.

Champions League: Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt (Metropolitano, 30 septiembre)

Eintracht Frankfurt v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Alex Grimm/GettyImages

El Atlético de Madrid querrá brindarle a su afición la primera victoria y tres puntos en casa europeos, y para ello deberán de realizar un buen juego y vencer a los alemanes, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Jornada 8: Celta de Vigo - Atlético de Madrid (Estadio de Balaídos, 5 de octubre)

VfB Stuttgart v Real Club Celta - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD1 | Alexander Hassenstein/GettyImages

Para comenzar el mes de octubre el Atlético de Madrid visitará Vigo para medirse al Celta. Un encuentro donde los del Cholo Simeone tendrán que ser contundentes y sólidos en un escenario complicado para jugar a domicilio.

Jornada 9: Atlético de Madrid - Osasuna (Metropolitano, 18 de octubre)

CA Osasuna v Elche CF - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El Atlético de Madrid afronta una semana determinante con un calendario de máxima exigencia. Recibirá a Osasuna en el Metropolitano, en un duelo clave para seguir firme en LaLiga y no ceder terreno ante sus rivales directos.

Champions League: Arsenal - Atlético de Madrid (Emirates Stadium, 21 de octubre)

Arsenal Football Cllub - Emirates Stadium | Visionhaus/GettyImages

Apenas unos días después, los de Simeone viajarán a Londres para medirse al Arsenal en el Emirates, un choque de alta intensidad en la Champions que pondrá a prueba la solidez rojiblanca ante uno de los grandes de Europa.

Jornada 10: Real Betis - Atlético de Madrid (La Cartuja, 27 de octubre)

Real Betis Balompie v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD1 | Aitor Alcalde/GettyImages

Finalmente, cerrarán el exigente tramo con la visita al Betis en la Cartuja, en un partido siempre complejo frente a un rival que busca consolidarse en la zona noble de la tabla.

Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid