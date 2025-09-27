Para el Chelsea, el arranque de la temporada no ha sido bueno. A pesar del envión anímico por haberse consagrado campeón del Mundial de Clubes, al conjunto de Enzo Maresca aún le falta consolidarse en el plano local y en la Champions League.

Este fin de semana, los Blues cayeron de manera inesperada por marcador de 1-3 ante el Brighton en la jornada 6 de la Premier League.

Octubre significará un gran desafío para el equipo, a sabiendas de que se le vendrá doble competencia y tiene que mejorar.

A continuación dejamos cómo será el calendario con los próximos cinco encuentros del Chelsea.

Chelsea - Benfica, segunda jornada de la Champions League

Benfica SL v Chelsea FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Buda Mendes/GettyImages

La segunda jornada de la Champions League tendrá como escenario Stamford Bridge, donde Chelsea se medirá ante el Benfica en un choque con sabor especial. Los londinenses, bajo la conducción de Enzo Maresca, intentarán imponer su orden y disciplina táctica frente a un rival que destaca por su fútbol ofensivo y su incesante ritmo de juego. Se espera un duelo vibrante en el que ambos equipos buscarán dar un paso firme en la pelea por el liderato del grupo.

Chelsea - Liverpool, jornada 7 de la Premier League

Chelsea FC v Liverpool FC - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

La séptima fecha de la Premier League traerá un duelo de alto voltaje en Stamford Bridge, donde Chelsea y Liverpool se enfrentarán en un partido clave por los puestos de privilegio. Más que un simple cruce, será una batalla directa entre dos candidatos al título que buscarán demostrar jerarquía y enviar un mensaje claro en la lucha por la cima del campeonato.

Nottingham Forest vs Chelsea, jornada 8 de la Premier League

Nottingham Forest FC v Chelsea FC - Premier League | Eddie Keogh/GettyImages

El Chelsea tendrá una dura prueba frente al Nottingham Forest en un partido que promete ser más complicado de lo que parece. El equipo local llega con la urgencia de sumar puntos para escapar de la parte baja de la tabla, mientras que los Blues están obligados a ganar para no ceder terreno en la pelea por los puestos de arriba.

Chelsea vs Ajax, jornada 3 de la Champions League

UEFA Champions LeagueAFC Ajax v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League | ANP/GettyImages

La tercera jornada de la Champions League pondrá frente a frente al Chelsea y al Ajax en un duelo con mucha historia europea. Los blues buscarán hacerse fuertes en Stamford Bridge y mantener su camino hacia la clasificación, mientras que el conjunto neerlandés intentará dar el golpe con su fútbol dinámico y de presión alta. Será un choque de estilos donde cada detalle puede marcar la diferencia en la pelea por el liderato del grupo.

Chelsea vs Sunderland, jornada 9 de la Premier League

FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-ASTON VILLA | ANDY BUCHANAN/GettyImages

La novena jornada de la Premier League llevará al Chelsea a medirse con el Sunderland en Stamford Bridge. Los blues saben que no pueden dejar escapar puntos en casa si quieren mantenerse en la pelea de arriba, mientras que los “black cats” llegan con la intención de sorprender y sumar en un escenario complicado. Un partido que enfrentará necesidad contra ambición, y que promete ser más disputado de lo que marca la tabla.

Los próximos 5 encuentros del Chelsea