El calendario con los cinco próximos encuentros del Real Madrid tras golear 4-1 a la UD Levante
Tras medirse a la UD Levante en el Ciutat de Valencia, el Real Madrid de Xabi Alonso afrontará su primer gran encuentro de su nueva era, la "era Xabi Alonso". Y es que el sábado visitará territorio hostil, el Metropolitano, para medirse al Atlético de Madrid donde disputarán la séptima jornada de La Liga correspondiente al Derbi Madrileño. Sin embargo, después afrontarán un importante calendario en el mes de octubre:
Jornada 7: Atlético de Madrid – Real Madrid (Metropolitano, 28 de septiembre)
El Real Madrid visitará al Atlético en la jornada 7 de LaLiga. En el papel, parece que el equipo de Xabi Alonso saldrá como favorito para quedarse con los tres puntos. El equipo del 'Cholo' Simeone llegará muy presionado para este encuentro, lo que podría jugar a favor de los merengues.
- Atlético de Madrid vs Real Madrid - Jornada 7 de La Liga
Champions League: fase de Liga vs Kairat Almaty, 30 de septiembre)
El Real Madrid afrontará un largo desplazamiento el próximo 30 de septiembre, cuando viajará a Kazajistán para medirse al Kairat Almaty en la fase de liga de la Champions League. Será uno de los viajes más exigentes del calendario por la distancia y el cambio horario, un reto añadido para los de Xabi Alonso en pleno arranque de temporada.
- Kairat Almaty vs Real Madrid - fase de liga de Champions League
Jornada 8: Real Madrid vs Villarreal (Santiago Bernabéu, 4 de octubre)
El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Villarreal de Marcelino, será un encuentro complicado para el conjunto visitante ya que los locales intentarán dejárselo todo ante su afición, además de que no es nada nuevo que el Real Madrid se deje muy pocos puntos en su casa.
- Real Madrid vs Villarreal - Jornada 8 de La Liga
Jornada 9: Getafe vs Real Madrid (Coliseum Alfonso Pérez, 19 de octubre)
El Real Madrid visitará la casa del Getafe de José Luis Bordalás en la novena jornada de LaLiga tras medirse al Villarreal el fin de semana pasado. No será un encuentro fácil para los merengues y conseguir tres puntos en este escenario serían muy importantes de cara a la carrera por el título.
- Getafe vs Real Madrid - Jornada 9 de La Liga
Champions League: Real Madrid vs Juventus de Turín (Santiago Bernabéu, 22 de octubre)
El Real Madrid recibirá en su competición fetiche, la Champions League, a un rival duro como será la Juventus de Turín. Un encuentro para calcular las medidas y ver si están esta campaña a la altura para lograr la ansiada Decimosexta.
- Real Madrid vs Juventus - Jornada 2 de fase de liga de Champions League
Los próximos 5 encuentros del Real Madrid
Rival
Fecha
Horario
Competición
Canal de TV
Atlético de Madrid
28 septiembre
8:15 horas (México), 10:15 horas (ET), 16:15 horas (España)
La Liga
DAZN
Kairat Almaty
30 septiembre
10:45 horas (México), 12:45 horas (ET), 18:45 horas (España)
Champions League
Movistar+
Villarreal
4 octubre
13:00 horas (México) 15:00 horas (ET), 21:00 horas (España)
La Liga
Movistar+
Getafe
19 octubre
13:00 horas (México) 15:00 horas (ET), 21:00 horas (España)
La Liga
DAZN
Juventus
22 octubre
13:00 horas (México) 15:00 horas (ET), 21:00 horas (España)
Champions League
Movistar+
