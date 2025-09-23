El calendario con los cinco próximos encuentros del Real Madrid tras golear 4-1 a la UD Levante

Tras medirse a la UD Levante en el Ciutat de Valencia, el Real Madrid de Xabi Alonso afrontará su primer gran encuentro de su nueva era, la "era Xabi Alonso". Y es que el sábado visitará territorio hostil, el Metropolitano, para medirse al Atlético de Madrid donde disputarán la séptima jornada de La Liga correspondiente al Derbi Madrileño. Sin embargo, después afrontarán un importante calendario en el mes de octubre:

Jornada 7: Atlético de Madrid – Real Madrid (Metropolitano, 28 de septiembre)

El Real Madrid visitará al Atlético en la jornada 7 de LaLiga. En el papel, parece que el equipo de Xabi Alonso saldrá como favorito para quedarse con los tres puntos. El equipo del 'Cholo' Simeone llegará muy presionado para este encuentro, lo que podría jugar a favor de los merengues.

Champions League: fase de Liga vs Kairat Almaty, 30 de septiembre)

El Real Madrid afrontará un largo desplazamiento el próximo 30 de septiembre, cuando viajará a Kazajistán para medirse al Kairat Almaty en la fase de liga de la Champions League. Será uno de los viajes más exigentes del calendario por la distancia y el cambio horario, un reto añadido para los de Xabi Alonso en pleno arranque de temporada.

Jornada 8: Real Madrid vs Villarreal (Santiago Bernabéu, 4 de octubre)

El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Villarreal de Marcelino, será un encuentro complicado para el conjunto visitante ya que los locales intentarán dejárselo todo ante su afición, además de que no es nada nuevo que el Real Madrid se deje muy pocos puntos en su casa.

Jornada 9: Getafe vs Real Madrid (Coliseum Alfonso Pérez, 19 de octubre)

El Real Madrid visitará la casa del Getafe de José Luis Bordalás en la novena jornada de LaLiga tras medirse al Villarreal el fin de semana pasado. No será un encuentro fácil para los merengues y conseguir tres puntos en este escenario serían muy importantes de cara a la carrera por el título.

Champions League: Real Madrid vs Juventus de Turín (Santiago Bernabéu, 22 de octubre)

El Real Madrid recibirá en su competición fetiche, la Champions League, a un rival duro como será la Juventus de Turín. Un encuentro para calcular las medidas y ver si están esta campaña a la altura para lograr la ansiada Decimosexta.

