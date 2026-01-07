El calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona tras golear 5-0 al Athletic
El FC Barcelona se enfrentó al Athletic Club en la primera semifinal de la Supercopa de España, que se está disputando en Arabia Saudí.
Con goles de Ferran Torres, Fermín López, Roony Bardghji y un doblete de Raphinha, el conjunto culé goleó 5-0 al Athletic, en una noche redonda para los dirigidos por el estratega alemán Hansi Flick y ya esperan rival para la gran final por la Supercopa de España.
Tras este partido, el equipo tiene por delante un calendario apretado en el que defenderá su liderato en LaLiga y afrontar el regreso de la Champions League, entre otros retos.
FC Barcelona vs (Atlético de Madrid o Real Madrid), final de la Supercopa de España
El conjunto azulgrana ha superado al Athletic en la primera semifinal de la Supercopa de España, por lo que jugará la gran final del domingo. El equipo de Flick, que es el vigente campeón del torneo, ya espera rival para es partido que saldrá del derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
- 11/01/2026: FC Barcelona vs Atlético de Madrid o Real Madrid - Supercopa de España (14:00 ET US, 13:00 MX, 20:00 ESP)
Racing de Santander vs FC Barcelona, octavos de final de la Copa del Rey
Una vez finalizada su participación en la Supercopa de España el equipo de Hansi Flick tendrá que visitar el estadio de El Sardinero para medirse al líder de la liga Hypermotion en los octavos de final de la Copa del Rey, donde defienden el título de campeones.
La eliminatoria se jugará a partido único en el campo del Racing, ya que es el equipo de menor categoría.
- 13, 14 o 15 /1/2026: Racing de Santander vs FC Barcelona - Copa del Rey (Por confirmar)
Real Sociedad vs. FC Barcelona, jornada 20 de LaLiga
Después de la Supercopa y de la Copa del Rey, el Barça volverá a LaLiga, donde es líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Los azulgranas visitarán un campo complicado como es Anoeta, aunque la Real Sociedad no atraviesa su mejor momento.
El equipo txuriurdin lleva cinco partidos consecutivos son conocer la victoria y en este momento ocupa el 15º lugar de la tabla con 18 puntos, solo dos más que la zona de descenso.
- 18/01/26: Real Sociedad vs. FC Barcelona - LaLiga (15:00 ET US, 14:00 MX, 21:00 ESP)
Slavia Praga vs. FC Barcelona, jornada 7 de la UEFA Champions League
Regresa la Champions League. El FC Barcelona afronta la penúltima jornada de la fase de liga con la obligación de ganar si quieren mantener sus opciones de clasificarse entre los ocho primeros y meterse directamente en los octavos de final.
Actualmente el Barcelona ocupa el 16º puesto con 10 puntos después de haberse disputado las seis primeras jornadas.
- 21/01/26: Sparta Praga vs. FC Barcelona - UEFA Champions League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)
FC Barcelona vs. Oviedo, jornada 21 de LaLiga
El Barcelona jugará su primer partido del año 2026 en el Spotify Camp Nou frente al Oviedo. Será en la 21ª jornada de LaLiga, en un partido donde los azulgranas llegarán como líderes, independientemente del resultado de la jornada anterior.
El Oviedo está realizando una campaña muy irregular, ocupando puestos de descenso, y ya perdió 1-3 el partido de la primera vuelta
- 25/01/2026: FC Barcelona vs Oviedo - LaLiga (10:15 ET US, 9:15 MX, 16:15 ESP)
Calendario de los 5 próximos partidos del FC Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competición
Canal TV
Real Madrid
11 de enero
14:00 ET US
Supercopa de España
USA: ESPN 2, ESPN Deportes y fuboTV
Racing de Santander
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Real Sociedad
18 de enero
15:00 ET US
LaLiga
USA: fuboTV y ESPN Deportes MX: Sky Sports y Sky+
Slavia Praga
21 de enero
15:00 ET US
UEFA Champions League
USA: Paramount+
Oviedo
25 de enero
0:15 ET US
LaLiga
USA: ESPN Select, ESPN App y fuboTV MX: Sky Sports y Sky+
