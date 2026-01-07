El calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona tras golear 5-0 al Athletic

El FC Barcelona se enfrentó al Athletic Club en la primera semifinal de la Supercopa de España, que se está disputando en Arabia Saudí.

Con goles de Ferran Torres, Fermín López, Roony Bardghji y un doblete de Raphinha, el conjunto culé goleó 5-0 al Athletic, en una noche redonda para los dirigidos por el estratega alemán Hansi Flick y ya esperan rival para la gran final por la Supercopa de España.

Tras este partido, el equipo tiene por delante un calendario apretado en el que defenderá su liderato en LaLiga y afrontar el regreso de la Champions League, entre otros retos.

FC Barcelona vs (Atlético de Madrid o Real Madrid), final de la Supercopa de España

Lamine Yamal y Robert Lewandowski | MANAURE QUINTERO/GettyImages

El conjunto azulgrana ha superado al Athletic en la primera semifinal de la Supercopa de España, por lo que jugará la gran final del domingo. El equipo de Flick, que es el vigente campeón del torneo, ya espera rival para es partido que saldrá del derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

11/01/2026: FC Barcelona vs Atlético de Madrid o Real Madrid - Supercopa de España (14:00 ET US, 13:00 MX, 20:00 ESP)

Racing de Santander vs FC Barcelona, octavos de final de la Copa del Rey

Una vez finalizada su participación en la Supercopa de España el equipo de Hansi Flick tendrá que visitar el estadio de El Sardinero para medirse al líder de la liga Hypermotion en los octavos de final de la Copa del Rey, donde defienden el título de campeones.

FC Barcelona - Copa del Rey | Soccrates Images/GettyImages

La eliminatoria se jugará a partido único en el campo del Racing, ya que es el equipo de menor categoría.

13, 14 o 15 /1/2026: Racing de Santander vs FC Barcelona - Copa del Rey (Por confirmar)

Real Sociedad vs. FC Barcelona, jornada 20 de LaLiga

Después de la Supercopa y de la Copa del Rey, el Barça volverá a LaLiga, donde es líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Los azulgranas visitarán un campo complicado como es Anoeta, aunque la Real Sociedad no atraviesa su mejor momento.

FC Barcelona vs Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El equipo txuriurdin lleva cinco partidos consecutivos son conocer la victoria y en este momento ocupa el 15º lugar de la tabla con 18 puntos, solo dos más que la zona de descenso.

18/01/26: Real Sociedad vs. FC Barcelona - LaLiga (15:00 ET US, 14:00 MX, 21:00 ESP)

Slavia Praga vs. FC Barcelona, jornada 7 de la UEFA Champions League

Regresa la Champions League. El FC Barcelona afronta la penúltima jornada de la fase de liga con la obligación de ganar si quieren mantener sus opciones de clasificarse entre los ocho primeros y meterse directamente en los octavos de final.

FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 | Robin Jones/GettyImages

Actualmente el Barcelona ocupa el 16º puesto con 10 puntos después de haberse disputado las seis primeras jornadas.

21/01/26: Sparta Praga vs. FC Barcelona - UEFA Champions League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

FC Barcelona vs. Oviedo, jornada 21 de LaLiga

El Barcelona jugará su primer partido del año 2026 en el Spotify Camp Nou frente al Oviedo. Será en la 21ª jornada de LaLiga, en un partido donde los azulgranas llegarán como líderes, independientemente del resultado de la jornada anterior.

Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El Oviedo está realizando una campaña muy irregular, ocupando puestos de descenso, y ya perdió 1-3 el partido de la primera vuelta

25/01/2026: FC Barcelona vs Oviedo - LaLiga (10:15 ET US, 9:15 MX, 16:15 ESP)

Calendario de los 5 próximos partidos del FC Barcelona

Rival Fecha Hora Competición Canal TV Real Madrid

o

Atlético de Madrid 11 de enero 14:00 ET US

13:00 MX DF

20:00 ESP Supercopa de España USA: ESPN 2, ESPN Deportes y fuboTV

MX: por confirmar

ESP: Movistar+ Racing de Santander Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Real Sociedad 18 de enero 15:00 ET US

14:00 MX DF

21:00 ESP LaLiga USA: fuboTV y ESPN Deportes MX: Sky Sports y Sky+

ESP: DAZN Slavia Praga 21 de enero 15:00 ET US

14:00 MX DF

21:00 ESP UEFA Champions League USA: Paramount+

MX: por confirmar

ESP: Movistar Liga de Campeones Oviedo 25 de enero 0:15 ET US

9:15 MX

16:15 ESP



LaLiga USA: ESPN Select, ESPN App y fuboTV MX: Sky Sports y Sky+

ESP: DAZN

