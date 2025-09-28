Este domingo 28 de septiembre, el FC Barcelona recibió la visita de la Real Sociedad en duelo de la jornada 7 de LaLiga. Los Txuri-urdin abrieron el marcador al minuto 31 con gol de Álvaro Odriozola. Al 43, Jules Koundé apareció para conseguir el empate y al 59, Robert Lewandowski firmó el 2-1 definitivo a pase de Lamine Yamal.

A continuación les dejamos con el calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona

FC Barcelona vs París Saint-Germain - UEFA Champions League, jornada 2

Los catalanes y los vigentes campeones de Europa protagonizarán uno de los grandes choques de la segunda jornada, viéndose las caras tras una trunca final de UCL entre ambos la temporada pasada.

Sevilla vs FC Barcelona - LaLiga, jornada 8

Tras el encuentro con el club francés, el Barca viajará a Sevilla para visitar al club de Nervión en el Ramón Sánchez Pizjuán.

FC Barcelona vs Girona - LaLiga, jornada 9

Este partido promete ser apasionante al tratarse de dos rivales del fútbol catalán, aunque las realidades de uno y otro son realmente dispares al menos en el inicio de la temporada, donde los de Montilivi están en el fondo de la clasificatoria liguera.

FC Barcelona vs Olympiacos - UEFA Champions League, jornada 3

El FCB tendrá un segundo partido en condición de local consecutivo en lo que corresponde a la UCL, ya que recibirán al tradicional equipo griego por la tercera jornada de la etapa de liguilla.

Real Madrid vs FC Barcelona - LaLiga, jornada 10

El Santiago Bernabéu acoge este domingo, 26 de octubre, el primer Clásico liguero de la temporada entre Real Madrid y FC Barcelona. Ambos equipos llegan con aspiraciones máximas en LaLiga y conscientes de que el resultado puede marcar un punto de inflexión. Los blancos buscan rehacerse tras tropiezos recientes, mientras que los azulgranas confían en el talento de jóvenes como Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Intensidad, rivalidad y calidad garantizan un duelo vibrante.

Los próximos 5 partidos del FC Barcelona