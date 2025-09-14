El calendario con los cinco próximos partidos del Liverpool

Tras su compromiso de Premier League frente al Burnley, el Liverpool encara un calendario exigente que pondrá a prueba la profundidad y ambición del equipo de Arne Slot. Con partidos en tres competiciones distintas, los “reds” deberán gestionar esfuerzos y mantener la concentración para no perder terreno en la lucha por títulos. A continuación, repasamos los cinco próximos desafíos del conjunto de Anfield.

A continuación les dejamos con los cinco próximos encuentros del Liverpool

Liverpool vs Atlético de Madrid, jornada 1 de la Champions League

El primer examen será de máxima dificultad: Atlético de Madrid en la jornada inaugural de la Champions League. El equipo colchonero es conocido por su solidez defensiva y capacidad para competir en escenarios grandes. Para Slot, será crucial encontrar la fórmula para romper la férrea zaga madrileña, a la vez que cuida las transiciones rápidas que tanto dañan a los rivales del conjunto de Diego Simeone. Un choque de estilos que promete alta intensidad en el arranque europeo.

17/09/2025. Liverpool vs Atlético de Madrid - Champions League (21:00)

Liverpool vs Everton, jornada 5 de la Premier League

El calendario doméstico tampoco da tregua, pues en la jornada 5 de la Premier League se disputará el derbi de Merseyside frente al Everton. Más allá de la diferencia de plantillas, este encuentro siempre se juega con una carga emocional especial y con una ciudad dividida en dos colores. Slot sabe que un triunfo en Goodison Park no solo suma tres puntos, sino que también fortalece la moral del grupo y la confianza de los aficionados.

20/09/2025: Liverpool vs Everton - Premier League (13:30)

Liverpool vs Southampton, 1/16 de la EFL Cup

La rotación será protagonista cuando el Liverpool enfrente al Southampton en los dieciseisavos de final de la EFL Cup. Esta competición brinda una oportunidad para los jugadores menos habituales y los jóvenes de la cantera. Slot suele aprovechar este torneo para dar descanso a sus figuras, aunque la exigencia competitiva del club obliga a mantener la ambición de llegar lejos. Southampton intentará aprovechar esta coyuntura para dar la sorpresa.

23/09/2025: Liverpool vs Southampton - EFL Cup (21:00)

Crystal Palace vs Liverpool, jornada 6 de la Premier League

La Premier League retomará su ritmo con la visita de Crystal Palace en la jornada 6. Este partido, a priori más asequible, no debe ser tomado a la ligera por los de Anfield, pues el conjunto londinense se caracteriza por su orden táctico y su capacidad de contragolpear con velocidad. Para Liverpool, el objetivo será imponer autoridad desde el inicio, controlar el ritmo del partido y asegurar tres puntos vitales en la carrera por el título.

27/09/2025: Crystal Palace vs Liverpool - Premier League (16:00)

Galatasaray vs Liverpool, jornada 2 de la Champions League

Finalmente, el segundo capítulo europeo será contra Galatasaray en la jornada 2 de Champions League. El infierno turco es siempre un escenario complicado, donde la presión de la afición convierte cada duelo en una verdadera batalla. Liverpool necesitará experiencia y carácter para no dejarse intimidar y seguir firme en su objetivo de liderar el grupo. Ganar en Estambul significaría no solo sumar puntos, sino enviar un mensaje claro a toda Europa sobre sus aspiraciones.

30/09/2025: Galatasaray vs Liverpool - Champions League (21:00)

