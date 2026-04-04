El calendario con los próximos 5 encuentros del Atlético de Madrid tras perder 2-1 ante el FC Barcelona por LaLiga
El Atlético de Madrid cayó ante el FC Barcelona en partido de la jornada 30 de LaLiga. Giuliano Simeone abrió el marcador al minuto 39, pero Marcus Rashford consiguió el empate al 42. Los Colchoneros se quedaron con diez jugadores al final de la primera mitad. La escuadra del 'Cholo' Simeone aguantó el resultado hasta el minuto 87, en el que Robert Lewandowski consiguió el 2-1 definitivo.
El Colchonero afrontará los cuartos de final de la UEFA Champions League, mientras aguarda por la gran final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.
A continuación, los próximos cinco encuentros del Atlético de Madrid.
FC Barcelona vs Atlético de Madrid, ida de cuartos de final de la UEFA Champions League
La serie de cuartos de final entre el Culé y el Colchonero arrancará en el Spotify Camp Nou, donde el FC Barcelona le ganó 3-0 a los dirigidos por Diego Simeone y quedó a un gol de forzar los penales en las semifinales de la Copa del Rey.
- 8/4/26: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - ESP 21:00, MX 13:00, USA ET 14:00
Sevilla vs Atlético de Madrid, jornada 31 de LaLiga
La seguidilla continuará con una visita siempre complicada al Sánchez-Pizjuán. El Sevilla históricamente se hace fuerte en su estadio y suele elevar su nivel frente a los equipos que pelean en la parte alta.
El Atlético ha tenido resultados mixtos en sus últimas visitas al Sevilla: en los últimos seis encuentros de liga en ese estadio, ambos equipos ganaron dos partidos cada uno y empataron los otros dos. Esa paridad refleja lo difícil que resulta sumar allí, especialmente en el tramo decisivo del campeonato.
- 12/04/26: Sevilla vs Atlético de Madrid - LaLiga - (Por definirse)
Atlético de Madrid vs FC Barcelona, vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League
El Metropolitano es una fortaleza para los dirigidos por el Cholo Simeone, que en sus últimos partidos grandes consiguieron triunfos importantísimos: 4-0 ante el Barcelona en la Copa del Rey y 5-2 frente al Tottenham por la UEFA Champions League.
- 14/4/26: Atlético de Madrid vs FC Barcelona - UEFA Champions League - ESP 21:00, MX 13:00, USA ET 14:00
Atlético de Madrid vs Real Sociedad, final de la Copa del Rey
El estadio de La Cartuja en Sevilla se vestirá de fiesta con las aficiones de la Real y el Colchonero, que buscarán la gloria en la Copa del Rey tras eliminar al Athletic Club y el FC Barcelona respectivamente en la semifinal.
El Atlético no gana este trofeo desde la temporada 2012/13 y tiene diez en su vitrina, mientras que los de San Sebastián ostentan tres trofeos y ganaron por última vez en la campaña 2019/20.
- 18/04/26: Atlético de Madrid vs Real Sociedad - Copa del Rey - (14:00 EEUU, 13:00 MX, 20:00 ESP)
Elche vs Atlético de Madrid, jornada 33 de LaLiga
El último partido de esta racha será en el Martínez Valero de Alicante, donde el Colchonero buscará darle un golpe fuerte al equipo de Eder Sarabia, que está complicado en la lucha por mantener la categoría en la primera división.
- 22/04/26: Elche vs Atlético de Madrid - LaLiga - (Por definirse)
Los próximos partidos del Atlético Madrid
Rival
Fecha
Hora
Competicón
TV
FC Barcelona
8 de abril
14:00 EEUU
UEFA Champions League
EEUU: Paramount+
Sevilla
12 de abril
14:00 EEUU
LaLiga
EEUU: ESPN Deportes
FC Barcelona
14 de abril
14:00 EEUU
UEFA Champions League
EEUU: Paramount+
Real Sociedad
18 de abril
14:00 EEUU
Copa del Rey
EEUU: ESPN Deportes
Elche
22 de abril
A confirmar
LaLiga
EEUU: ESPN Deportes
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo