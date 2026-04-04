El Atlético de Madrid cayó ante el FC Barcelona en partido de la jornada 30 de LaLiga. Giuliano Simeone abrió el marcador al minuto 39, pero Marcus Rashford consiguió el empate al 42. Los Colchoneros se quedaron con diez jugadores al final de la primera mitad. La escuadra del 'Cholo' Simeone aguantó el resultado hasta el minuto 87, en el que Robert Lewandowski consiguió el 2-1 definitivo.

El Colchonero afrontará los cuartos de final de la UEFA Champions League, mientras aguarda por la gran final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

A continuación, los próximos cinco encuentros del Atlético de Madrid.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, ida de cuartos de final de la UEFA Champions League

FC Barcelona v Atletico Madrid - Spanish Copa del Rey | Soccrates Images/GettyImages

La serie de cuartos de final entre el Culé y el Colchonero arrancará en el Spotify Camp Nou, donde el FC Barcelona le ganó 3-0 a los dirigidos por Diego Simeone y quedó a un gol de forzar los penales en las semifinales de la Copa del Rey.

8/4/26: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - ESP 21:00, MX 13:00, USA ET 14:00

Sevilla vs Atlético de Madrid, jornada 31 de LaLiga

Sevilla FC v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

La seguidilla continuará con una visita siempre complicada al Sánchez-Pizjuán. El Sevilla históricamente se hace fuerte en su estadio y suele elevar su nivel frente a los equipos que pelean en la parte alta.

El Atlético ha tenido resultados mixtos en sus últimas visitas al Sevilla: en los últimos seis encuentros de liga en ese estadio, ambos equipos ganaron dos partidos cada uno y empataron los otros dos. Esa paridad refleja lo difícil que resulta sumar allí, especialmente en el tramo decisivo del campeonato.

12/04/26: Sevilla vs Atlético de Madrid - LaLiga - (Por definirse)

Atlético de Madrid vs FC Barcelona, vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League

Atletico de Madrid v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

El Metropolitano es una fortaleza para los dirigidos por el Cholo Simeone, que en sus últimos partidos grandes consiguieron triunfos importantísimos: 4-0 ante el Barcelona en la Copa del Rey y 5-2 frente al Tottenham por la UEFA Champions League.

14/4/26: Atlético de Madrid vs FC Barcelona - UEFA Champions League - ESP 21:00, MX 13:00, USA ET 14:00

Atlético de Madrid vs Real Sociedad, final de la Copa del Rey

FBL-ESP-CUP-BARCELONA-VALENCIA | JOSE JORDAN/GettyImages

El estadio de La Cartuja en Sevilla se vestirá de fiesta con las aficiones de la Real y el Colchonero, que buscarán la gloria en la Copa del Rey tras eliminar al Athletic Club y el FC Barcelona respectivamente en la semifinal.

El Atlético no gana este trofeo desde la temporada 2012/13 y tiene diez en su vitrina, mientras que los de San Sebastián ostentan tres trofeos y ganaron por última vez en la campaña 2019/20.

18/04/26: Atlético de Madrid vs Real Sociedad - Copa del Rey - (14:00 EEUU, 13:00 MX, 20:00 ESP)

Elche vs Atlético de Madrid, jornada 33 de LaLiga

Spain v Croatia -UEFA Nations league | Soccrates Images/GettyImages

El último partido de esta racha será en el Martínez Valero de Alicante, donde el Colchonero buscará darle un golpe fuerte al equipo de Eder Sarabia, que está complicado en la lucha por mantener la categoría en la primera división.

22/04/26: Elche vs Atlético de Madrid - LaLiga - (Por definirse)

Los próximos partidos del Atlético Madrid