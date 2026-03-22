El calendario con los próximos 5 partidos del Inter Miami tras la remontada 2-3 ante NYC FC

Este domingo 22 de marzo se disputó la quinta jornada de la temporada regular 2026 de la Major League Soccer entre el NYC FC y el Inter Miami CF, desde el Yankee Stadium de Bronx, Nueva York frente a más de 40 mil aficionados en las gradas.

En los primeros minutos del primer tiempo la visita se puso al frente en el marcador con una anotación del defensor argentino Gonzalo Luján que marcó al minuto 4 y más adelante, su compatriota Nicolás Fernández volvió a emparejar el marcador con un golazo de campana al minuto 17.

Para la parte complementaria, Agustín Ojeda marcó al 59' para la remontada 2-1 de los locales, pero la visita les regreso la jugada y con goles de Lionel Messi al minuto 61 y Micael al 74' remontaron 2-3 para quitarles el invicto a los neoyorkinos.

Te dejamos con el calendario de los siguientes cinco duelos del conjunto dirigido por Javier Mascherano después de la Fecha FIFA de marzo.

Three points in NYC 💗⚡️ pic.twitter.com/IbPFoGkb7h — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 22, 2026

Inter Miami vs Austin FC - Major League Soccer, Jornada 6

Inter Miami vs Austin FC | Icon Sportswire/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de abril

Lugar: Miami, Florida

Estadio: NU Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 00:30 horas (España)

Este será el partido inaugural del nuevo inmueble del cuadro de las Garzas y debutarán en la temporada regular como locales en liga estrenando el NU Stadium frente al cuadro texano en un partido entre franquicias de conferencias distintas.

Inter Miami vs New York Red Bulls - Major League Soccer, Jornada 7

Inter Miami vs New York Red Bulls | Dustin Satloff/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: Miami, Florida

Estadio: NU Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

Será el segundo compromiso del cuadro local en el NU Stadium, recibirán al cuadro neoyorkino buscando afianzarse en su nueva casa y seguir escalando posición.

Colorado Rapids vs Inter Miami - Major League Soccer, Jornada 8

Colorado Rapids vs Inter Miami | Megan Briggs/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Denver, Colorado

Estadio: Empower Field at Mile High

Hora: 16:30 horas (Estados Unidos), 14:30 horas (México), 21:30 horas (España)

Para este encuentro debido a la visita de Lionel Messi, el conjunto de Colorado se mudará parcialmente al Empower Field at Mile High, recinto al cual le caben más de 76 mil aficionados en lugar del Dick's Sporting Goods Park que tiene una capacidad de poco más de 33 mil espectadores.

Real Salt Lake vs Inter Miami - Major League Soccer, Jornada 9

Real Salt Lake vs Inter Miami | CHANDAN KHANNA/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de abril

Lugar: Sandy, Utah

Estadio: America First Field

Hora: 21:30 horas (Estados Unidos), 19:30 horas (México), 02:00 horas (España)

El cuadro de las Garzas visitarán Utah frente a unas de las franquicias que no suele ser de cuidado, sin embargo, en este arranque de temporada regular, el cuadro de Sandy ha tenido un buen desempeño en las primeras fechas.

Inter Miami vs New England Revolution - Major League Soccer, Jornada 10

Inter Miami vs New England Revolution | Rich Storry/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de abril

Lugar: Miami, Florida

Estadio: NU Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 00:30 horas (España)

Para la Jornada 10 el cuadro rosado disputará su enfretamiento ante el New England en casa en un compromiso que puede ser de trámite luego del mal desempeño que ha mostrado el Revolution en las primeras fechas, aunque todo dependerá de la forma en que lleguen ambos clubes en la semana previa.