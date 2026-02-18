El calendario con los próximos 5 partidos del Real Madrid tras la victoria ante el Benfica

El Real Madrid se impuso este martes en el partido de ida de los playoffs de acceso a los octavos de final de la Champions League. Los blancos se marcharon de Lisboa con un 0-1 en el marcador gracias al gol de Vinícius, en un partido que no estuvo exento de polémica.

Con la pelea por el título español al rojo vivo y el sueño de la “16ª” en juego, el equipo de Álvaro Arbeloa deberá administrar energías, rotaciones y presión en un calendario que no da respiro.

El Madrid llega con impulso en la liga, pero el calendario lo obliga a cambiar de chip en cuestión de días, alternando escenarios hostiles fuera de casa con noches europeas de máxima tensión en el Bernabéu. En este tramo, la diferencia no la marcará solo el nivel futbolístico, sino también la capacidad de sostener el rendimiento cuando el cuerpo pide descanso.

Osasuna vs Real Madrid, jornada 25 de LaLiga

El recorrido comenzará con una visita siempre incómoda: el Osasuna en El Sadar, por la jornada 25 de LaLiga. Más allá de la diferencia en nombres, Pamplona suele ser un terreno áspero, donde el Madrid debe resolver partidos de mucha fricción y poco margen para el error.

Con el campeonato apretado, sumar fuera de casa se vuelve clave para sostener el liderato y evitar que el Barcelona o el Atlético recorten distancia.

22/02/26: Osasuna vs Real Madrid - LaLiga - USA: 12:30, MX: 11:30, ESP: 18:30

Real Madrid vs Benfica, playoff de vuelta de la UEFA Champions League

Tres días después llegará el partido que puede marcar el tono de la recta final: el Real Madrid vs Benfica, por la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League.

El cruce se jugará el 25 de febrero en el Santiago Bernabéu, donde la historia pesa y el ambiente suele empujar. El Benfica buscará otra noche heroica, mientras que el Madrid intentará avanzar sin sobresaltos y seguir su camino hacia un objetivo que se repite cada temporada: levantar la décimo sexta.

25/02/26: Real Madrid vs Benfica - UEFA Champions League - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Real Madrid vs Getafe, jornada 26 de LaLiga

El siguiente paso será el 2 de marzo ante el Getafe, también en el Bernabéu. El partido tiene un condimento especial: el conjunto azulón pelea por no descender y llega obligado a sumar, por lo que se espera un duelo cerrado, de ritmo bajo y mucha tensión.

2/3/26: Real Madrid vs Getafe - LaLiga - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Celta de Vigo vs Real Madrid, jornada 27 de LaLiga

La serie continuará el 7 de marzo con un viaje a Vigo para enfrentar al Celta, un rival que ya demostró que puede lastimar: lo venció 2-0 en diciembre.

Además, el equipo de Claudio Giráldez está cerca de los puestos europeos, por lo que Balaídos promete ser un escenario exigente, con un local que sueña con meterse en copas y que no suele regalar nada.

7/3/26: Celta de Vigo vs Real Madrid - LaLiga - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Real Madrid vs Elche C.F , jornada 28 de LaLiga

El último partido de esta secuencia será el 15 de marzo, cuando el Real Madrid reciba al Elche por la jornada 28 de LaLiga. En la previa, aparece como un compromiso más accesible, pero con un detalle importante: llega al final de un mes cargado y puede transformarse en un encuentro trampa si el equipo llega con desgaste o pensando en el calendario europeo.

15/3/26: Real Madrid vs Elche - LaLiga - (Por confirmar)

En casa, el Madrid sabe que no puede dejar puntos, y menos en un campeonato que se perfila para definirse por márgenes mínimos.

En apenas tres semanas, los de Arbeloa tendrán que sostener la pelea por LaLiga y resolver una eliminatoria europea. En este tramo, más que el talento, puede marcar la diferencia la gestión física, la rotación inteligente y la eficacia en los momentos clave.

