El calendario con los próximos 5 partidos del Real Madrid tras quedar eliminado ante el Bayern Múnich
El Real Madrid lo intentó, pero no logró remontar en Múnich y ahora tiene que pensar en lo que sigue. En LaLiga complicó seriamente sus chances el pasado fin de semana empatando ante el Girona, ya que el FC Barcelona ganó horas después y amplió la ventaja en la cima a nueve puntos.
A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.
Real Madrid vs Alavés, jornada 32 de LaLiga
El conjunto blanco buscará sostener su pelea en lo más alto del campeonato frente a un rival que llega urgido por sumar puntos en su lucha por la permanencia.
Los antecedentes recientes favorecen ampliamente al Madrid, que se quedó con los últimos ocho enfrentamientos entre ambos. Sin embargo, hay un recuerdo que sirve de advertencia: la última vez que cayó ante el Alavés fue justamente en el Bernabéu, con un 2-1 en la temporada 2020/21.
- 22/04/26: Real Madrid vs Alavés - LaLiga - USA 14:30, MX 13:30, ESP 20:30
Real Betis vs Real Madrid, jornada 33 de LaLiga
Cuando solo resten seis fechas para el final de la Liga y la pelea con el Barcelona pueda estar en lo más álgido, el Madrid deberá visitar el Benito Villamarín, un estadio del que se fue derrotado en su última visita y en el que no pudo ganar en sus últimas tres presentaciones.
- 26/04/26: Betis vs Real Madrid - LaLiga - USA 14:00, MX 13:00, ESP 20:00
Espanyol vs Real Madrid, jornada 34 de LaLiga
En su intento de arrebatarle la gloria al FC Barcelona, el Madrid visitará justamente a uno de los tradicionales rivales del club Culé: el Espanyol. El duelo tendrá lugar en Cornellá, donde intentarán sumar de a tres para mantener viva la esperanza.
- 03/05/26: Espanyol vs Real Madrid - LaLiga - A confirmar
FC Barcelona vs Real Madrid, jornada 35 de LaLiga
El Merengue volverá a jugar en la Ciudad Condal, esta vez frente al Culé en el Spotify Camp Nou para definir LaLiga. Si los resultados no acompañan en los próximos encuentros, el FCB podría dar la vuelta olímpica en la cara del Merengue en este partido.
- 10/05/26: FC Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA 14:00, MX 13:00, ESP 20:00
Real Madrid vs Real Oviedo, jornada 36 de LaLiga
Con una Liga que ya podría estar definida, el Merengue recibirá la visita del Real Oviedo, que puede llegar a este partido ya descendido a segunda división.
- 13/05/26: Real Madrid vs Real Oviedo - LaLiga - A confirmar
Rival
Día
Hora
TV
Competencia
Alavés
21 de abril
USA 14:30
USA: ESPN Select
LaLiga
Real Betis
24 de abril
USA 14:00
USA: ESPN Select
LaLiga
Espanyol
3 de mayo
A confirmar
USA: ESPN Select
LaLiga
FC Barcelona
10 de mayo
USA 14:00
USA: ESPN Select
LaLiga
Real Oviedo
15 de mayo
A confirmar
USA: ESPN Select
LaLiga
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo