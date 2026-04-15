El calendario con los próximos 5 partidos del Real Madrid tras quedar eliminado ante el Bayern Múnich

El Real Madrid lo intentó, pero no logró remontar en Múnich y ahora tiene que pensar en lo que sigue. En LaLiga complicó seriamente sus chances el pasado fin de semana empatando ante el Girona, ya que el FC Barcelona ganó horas después y amplió la ventaja en la cima a nueve puntos.

A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.

Real Madrid vs Alavés, jornada 32 de LaLiga

Deportivo Alaves v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El conjunto blanco buscará sostener su pelea en lo más alto del campeonato frente a un rival que llega urgido por sumar puntos en su lucha por la permanencia.

Los antecedentes recientes favorecen ampliamente al Madrid, que se quedó con los últimos ocho enfrentamientos entre ambos. Sin embargo, hay un recuerdo que sirve de advertencia: la última vez que cayó ante el Alavés fue justamente en el Bernabéu, con un 2-1 en la temporada 2020/21.

22/04/26: Real Madrid vs Alavés - LaLiga - USA 14:30, MX 13:30, ESP 20:30

Real Betis vs Real Madrid, jornada 33 de LaLiga

FBL-EUR-C3-REAL BETIS-FEYENOORD | CRISTINA QUICLER/GettyImages

Cuando solo resten seis fechas para el final de la Liga y la pelea con el Barcelona pueda estar en lo más álgido, el Madrid deberá visitar el Benito Villamarín, un estadio del que se fue derrotado en su última visita y en el que no pudo ganar en sus últimas tres presentaciones.

26/04/26: Betis vs Real Madrid - LaLiga - USA 14:00, MX 13:00, ESP 20:00

Espanyol vs Real Madrid, jornada 34 de LaLiga

Spain v Egypt - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

En su intento de arrebatarle la gloria al FC Barcelona, el Madrid visitará justamente a uno de los tradicionales rivales del club Culé: el Espanyol. El duelo tendrá lugar en Cornellá, donde intentarán sumar de a tres para mantener viva la esperanza.

03/05/26: Espanyol vs Real Madrid - LaLiga - A confirmar

FC Barcelona vs Real Madrid, jornada 35 de LaLiga

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Merengue volverá a jugar en la Ciudad Condal, esta vez frente al Culé en el Spotify Camp Nou para definir LaLiga. Si los resultados no acompañan en los próximos encuentros, el FCB podría dar la vuelta olímpica en la cara del Merengue en este partido.

10/05/26: FC Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA 14:00, MX 13:00, ESP 20:00

Real Madrid vs Real Oviedo, jornada 36 de LaLiga

RC Celta de Vigo v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Octavio Passos/GettyImages

Con una Liga que ya podría estar definida, el Merengue recibirá la visita del Real Oviedo, que puede llegar a este partido ya descendido a segunda división.

13/05/26: Real Madrid vs Real Oviedo - LaLiga - A confirmar

Rival Día Hora TV Competencia Alavés 21 de abril USA 14:30

MX 13:30

ESP 20:30 USA: ESPN Select

MEX: Sky Sports Mexico, ESP: Movistar+ LaLiga Real Betis 24 de abril USA 14:00

MX 13:00

ESP 20:00 USA: ESPN Select

MEX: Sky Sports Mexico, ESP: Movistar+ LaLiga Espanyol 3 de mayo A confirmar USA: ESPN Select

MEX: Sky Sports Mexico, ESP: Movistar+ LaLiga FC Barcelona 10 de mayo USA 14:00

MX 13:00

ESP 20:00 USA: ESPN Select

MEX: Sky Sports Mexico, ESP: Movistar+ LaLiga Real Oviedo 15 de mayo A confirmar USA: ESPN Select

MEX: Sky Sports Mexico, ESP: Movistar+ LaLiga