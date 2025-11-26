El calendario con los próximos cinco partidos del Liverpool tras caer 4-1 ante el PSV

El segundo año de Arne Slot en el banquillo de Anfield Road nada tiene que ver con el primero, al punto que su Liverpool ya está lejos de la cima de una Premier League que ganó con notable superioridad en la 2024/2025, al tiempo de haber quedado eliminado de forma tempranera en la Copa de la Liga, y perder la Community Shield, en verano.

Eso sí, los Reds parecen transitar de mejor forma por Europa, donde se encuentran igualados en la octava posición en la Champions League (clasifican ocho directamente a octavos de final), a falta del encuentro de este miércoles, en condición de local, ante el PSV neerlandés.

Asimismo, la tradicional entidad de Merseyside debe aprovechar un teórico calendario favorable, a corto plazo y especialmente en la Premier, a fin de remontar vuelo en la clasificación.

West Ham vs. Liverpool, jornada 13 de la Premier League

El Liverpool goleó al West Ham la última vez que lo visitó en Premier | Julian Finney/GettyImages

Si la oncena de Slot desea empezar a descontar puntos respecto a los equipos que se ubican arriba, necesita sumar de a tres este domingo en el Estadio Olímpico de Londres ante unos Hammers de flojo comienzo de curso (marchan decimoséptimos), pero que han cosechado seis unidades de las últimas nueve en disputa.

30/11/25: West Ham vs. Liverpool - Premier League (09:05 ET US, 08:05 MX DF, 15.05 ESP)

Liverpool vs. Sunderland, jornada 14 de la Premier League

El Liverpool necesita que Hugo Ekitike empiece a marcar más goles | Michael Regan/GettyImages

El Pool no podrá confiarse el siguiente miércoles debido a que, pese a fungir de local, su rival será un Sunderland de sorpresivo ejercicio liguero, siendo séptimo hasta la jornada 12, al margen de no atravesar un momento positivo.

03/12/25: Liverpool vs. Sunderland - Premier League (15:15 ET US, 14:15 MX DF, 21.15 ESP)

Leeds United vs. Liverpool , jornada 15 de la Premier League

El Liverpool no visita al Leeds desde abril del 2023 | Naomi Baker/GettyImages

Los Reds no actúan a domicilio en el mítico Elland Road desde abril de 2023, cuando dobletes de Mo Salah y el desaparecido Diogo Jota encabezaron una goleada de 1-6 contra el Leeds. Pues de cara al partido del 6 de diciembre, la tropa de Slot también debería salir airosa.

06/12/25: Leeds United vs. Liverpool - Premier League (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18.30 ESP)

Inter de Milán vs. Liverpool, jornada 6 de la Champions League

El Liverpool no visita el Giuseppe Meazza desde febrero del 2022 | James Williamson - AMA/GettyImages

Pasadas las 72 horas de su cotejo en Leeds, el Liverpool tendrá otro viaje, pero a priori hostil y por la Champions, ya que retará al Inter de Milán, uno de los equipos dentro del top 8 en esta fase inicial. Será la primera visita de los Reds al Giuseppe Meazza desde aquella ida de octavos de final en la edición 2021/2022 del mismo certamen continental.

09/12/25: Inter de Milán vs. Liverpool - Champions League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21.00 ESP)

Liverpool vs. Brighton, jornada 16 de la Premier League

Liverpool y Brighton dirimieron duras batallas en el curso anterior | Visionhaus/GettyImages

La mencionada cadena de desafíos del cuadro de Anfield culmina el 13 de diciembre, recibiendo a un siempre incómodo Brighton, que además es uno de sus rivales directos por las plazas cuatro y cinco, que permiten disputar la Liga de Campeones.

13/12/25: Liverpool vs. Brighton - Premier League (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16.00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Liverpool