El calendario con los próximos cinco partidos del Liverpool tras igualar 1-1 con el Sunderland
El Liverpool sigue sufriendo la temporada, y en esta oportunidad dejó pasar la chance de sumar de a tres en Anfield: empató 1-1 con el Sunderland gracias al gol de Nordi Mukiele en contra.
A continuación, los próximos cinco partidos del equipo dirigido por Arne Slot.
Leeds United vs. Liverpool , jornada 15 de la Premier League
Los Reds no actúan a domicilio en el mítico Elland Road desde abril de 2023, cuando dobletes de Mo Salah y el recordado Diogo Jota encabezaron una goleada de 1-6 contra el Leeds. Pues de cara al partido del 6 de diciembre, la tropa de Slot también debería salir airosa.
- 06/12/25: Leeds United vs. Liverpool - Premier League - 12:30 US, 11:30 MX, 18.30 ESP
Inter de Milán vs. Liverpool, jornada 6 de la Champions League
Pasadas las 72 horas de su cotejo en Leeds, el Liverpool tendrá otro viaje, pero a priori hostil y por la Champions, ya que retará al Inter de Milán, uno de los equipos dentro del top 8 en esta fase inicial. Será la primera visita de los Reds al Giuseppe Meazza desde aquella ida de octavos de final en la edición 2021/2022 del mismo certamen continental.
- 09/12/25: Inter de Milán vs. Liverpool - UEFA Champions League - 15:00 US, 14:00 MX, 21.00 ESP
Liverpool vs. Brighton, jornada 16 de la Premier League
La mencionada cadena de desafíos del cuadro de Anfield culmina el 13 de diciembre, recibiendo a un siempre incómodo Brighton, que además es uno de sus rivales directos por las plazas cuatro y cinco, que permiten disputar la Liga de Campeones.
- 13/12/25: Liverpool vs. Brighton - Premier League - 10:00 US, 09:00 MX, 16.00 ESP
Tottenham vs. Liverpool, jornada 17 de la Premier League
En la previa de la navidad, el Liverpool viajará a Londres para medirse con el Tottenham en condición de visitante, en un partido extremadamente riesgoso por la actualidad Red.
- 20/12/25: Tottenham vs. Liverpool - Premier League - 12:30 US, 11:30 MX, 18.30 ESP
Liverpool vs. Wolves, jornada 18 de la Premier League
Con este partido ante los Wolves, los Reds despedirán el año 2025 brindando por un mejor 2026, donde logren levantar cabeza tras un mal inicio de temporada.
- 27/12/25: Liverpool vs. Wolves - Premier League - 12:00 US, 11:00 MX, 18:00 ESP
Calendario con los 5 próximos partidos del Liverpool
Rival
Fecha
Hora
Competición
Canal TV
Leeds United
6 de diciembre
12:30 US
Premier League
USA: Peacock
Inter de Milán
9 de diciembre
15:00 US
Champions League
USA: Paramount+
Brighton
13 de diciembre
10:00 US
Premier League
USA: Peacock
Tottenham
20 de diciembre
12:30 US
Premier League
USA: Peacock
Wolves
27 de diciembre
12:00 US
Premier League
USA: Peacock
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo